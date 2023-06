¡En vivo! Roland Garros: Así se enteró Juan Pablo Varillas que jugará contra Novak Djokovic

La raqueta número uno del Perú, Juan Pablo Varillas, continúa haciendo historia en Roland Garros, Luego de vencer al polaco , nuestro compatriota logró una épica clasificación a octavos de final del grand slam, donde jugará contra el serbio Novak Djokovic. El popular 'Juanpi' se enteró de ello en vivo y su reacción se ha hecho viral.

Las imágenes fueron grabadas por la cadena internacional ESPN durante la entrevista que dio nuestro compatriota a dicho medio. Allí, la reportera de campo felicita a nuestro connacional por la hazaña conseguida y le consulta si ya conoce su rival. Tras la negativa de "Juanpi", la comunicadora le informó que jugará contra uno de los mejores tenistas de la historia.

Si bien el tenista peruano dio un profundo suspiro en un inicio, no se dejó amilanar por dicha información y mostró la ilusión de enfrentar al serbio. Incluso, aseguró que será una linda experiencia, pues considera a 'Nole' como uno de los mejores de todos los tiempos.

Juan Pablo Varillas enfrentará a Novak Djokovic este domingo luego de pasar por tres rondas muy duras. Y es que en los tres encuentros, el tenista peruano logró avanzar de ronda en este Roland Garros tras ganar todos los duelos en cinco sets.

De hecho, "Juanpi" ha acumulado casi 4 horas de juego a lo largo del campeonato. Sin embargo, pese a que reconoció que el aspecto físico será importante en su partido contra la raqueta serbia este domingo, no ocultó su entusiasmo por este histórico partido.

"La verdad que me siento bien. Obviamente, no te voy a mentir, sí estoy cansado, pero nada extremo. Me siento muy bien, me vengo preparando todo el año, entrenando muy bien. Uno entrena para este tipo de momentos. Feliz de estar acá en una cuarta ronda", agregó.