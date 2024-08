Entrenador de Belgrano se disculpa públicamente con Bryan Reyna y el plantel: "Me hago cargo de eso"

29/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Bryan Reyna vive el momento más complicado en el fútbol argentino desde que llegó a Belgrano luego de las polémicas declaraciones que realizó su entrenador Juan Cruz Real luego de la derrota ante Gimnasia. Como se recuerda, la hinchada del equipo 'Pirata' comenzó a pedir el ingreso del atacante peruano sobre los minutos finales del cotejo.

Esto pareció no gustarle en nada al técnico pues descargó toda su rabia en la conferencia de prensa. Ahí el estratega disparó fuertemente contra el ex Alianza Lima asegurando que no lo ponía porque no lo veía poner todo de sí en cada uno de los entrenamientos.

"Yo a (Bryan) Reyna lo veo toda la semana y él tiene que entender que el futbol argentino necesita un jugador que haga cierta funciones en equipo, somos un equipo que juega colectivamente. Y creo que en este momento tiene que dar más, por eso no juega, no está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. La gente no sabe, pero el otro día le tocó entrar, jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tenía que marcar", expresó el pasado lunes.

Se disculpa

Ahora, Juan Cruz Real conversó largamente con Cadena 3 de Argentina y se refirió al reciente impase con Bryan Reyna en conferencia de prensa. El actual entrenador de Belgrano se disculpó con el peruano, el plantel y la hinchada del 'Pirata' asegurando que fue un error sus declaraciones y que las hizo en un lugar que no debió.

"Quiero aprovechar la oportunidad para pedir disculpas, sobre todo al plantel de Belgrano, al club y la gente. Acá no se trata de que si tengo razón, tengo fundamento o la verdad, creo que dije algo en un contexto, lugar y en un momento que no correspondía y me hago cargo de eso. Pido las disculpas correspondientes y creo que cuando uno considera que comete un error y cuando no es con mala intención, uno lo tiene que asumir", inició.

"Acá no se trata de que si tengo razón o no, primero que todo está Belgrano, antes que cualquier cosa. En el momento que dije lo que dije y en el contexto que lo dije, aprovecho en pedir disculpas. Si hay algo que yo he recibido desde que llegué a Belgrano es cariño, la verdad es esa", añadió.

Buena relación

Además, Cruz Real dejó en claro que mantiene una buena relación con Bryan Reyna a pesar de criticar su profesionalismo y su ganas al momento de entrenar con el resto de sus compañeros.

"Con Bryan no tengo absolutamente nada, a mí lo que me interesa es que todos los jugadores de Belgrano den el máximo y ojalá puedan mejorar sus carreras", sentenció.

De esta manera, Juan Cruz Real, entrenador de Belgrano, se disculpó públicamente con Bryan Reyna y todo su plantel por sus explosivas declaraciones tras la derrota ante Gimnasia.