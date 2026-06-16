Irán denuncia abusos durante el Mundial 2026: "El equipo más maltratado en la historia de los mundiales"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 se está convirtiendo en una de las ediciones más polémicas de toda la historia del fútbol. La última de ellas tiene que ver directamente con la selección de Irán la cual inició su participación en el torneo este último lunes con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda en un verdadero partidazo.

El equipo más maltratado de los mundiales

Sin embargo, desde antes de este encuentro los asiáticos sufrieron una serie de irregularidades de corte logístico lo que impidió su correcta preparación. Estas situaciones volvieron a repetirse tras su duelo ante los oceánicos ya que la organización de la Copa del Mundo no les permitió quedares en Estados Unidos y tuvieron que viajar nuevamente a México donde instalaron su base.

Tras este hecho, el entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, estalló en conferencia de prensa denunciando una serie de maltratos que vienen sufriendo. De acuerdo a sus declaraciones y gracias a estas cuestiones, son la selección más maltratada en las historia de este tipo de certámenes.

"No sabemos que va pasar y es ridículo. La planificación de nuestra selección la deciden otros. Se suponía que debíamos a Los Ángeles dos noches antes y no lo permitieron. También pensábamos pasar la noche aquí, hacer la recuperación y volver (A Tijuana) mañana por la tarde, pero tampoco nos han dado permiso para eso y no nos han explicado las razones de eso. Así que tengo que decir que la selección nacional de Irán puede ser el equipo más maltratado en la historia de los mundiales", indicó.

"Irán es el equipo más perjudicado en la historia de las ediciones de la Copa del Mundo"



Amir Ghalenoei, DT de la selección iraní, dijo que sufren "injusticia y opresión" y señaló: "Es posible que las condiciones sean cada vez más difíciles para nosotros". pic.twitter.com/43rpXXKGg8 — Corta (@somoscorta) June 16, 2026

Estamos cansados

Mehdi Taremi hizo lo propio y reveló al mundo entero los inconvenientes que ha sufrido su equipo nacional desde el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA. Ante ello, pidió a las autoridades que detengan esta situación ya que ellos no tienen culpa de las tensiones políticas existentes.

"Estamos en una mala situación y estamos cansados, porque esto viene desde hace dos meses. Hemos tenido muchos problemas, y es tan grave que está afectando a nuestro equipo. Solo queremos que haya paz. Se supone que debíamos hacer la recuperación mañana por la mañana, después volar a Tijuana y luego volveríamos a Los Ángeles otra vez. Pero ahora mismo tenemos que volver y no sé con quién hablar", comentó.

De esta manera, la selección de Irán denunció ser víctima de constantes maltratos desde el inicio de la Copa del Mundo, específicamente durante su paso por Estados Unidos.