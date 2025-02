"Este amor no se compara con nada": Hinchas de Universitario protagonizan banderazo en Cajabamba.

09/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga 1 ha iniciado y los equipos ya juegan sus primeros partidos con el objetivo de sumar en la table de posiciones del Torneo Apertura 2025. Este domingo, 9 de febrero, Universitario de Deporte enfrentará a Comerciantes Unidos en Cajabamba, y sus hinchas no dudaron en protagonizar un gran banderazo a las afueras del hotel de concentración.

Hinchas de Universitario protagonizan banderazo

Ni la intensa llovizna detuvo a los cientos de hinchas 'cremas' que llegaron hasta Cajabamba para alentar al equipo de sus amores: Universitario de Deportes. Previo al partido contra Comerciantes Unidos y al ritmo del bombo, los aficionados entonaron los cánticos más conocidos del club y flamearon sus banderolas, demostrando su inquebrantable pasión.

Los jugadores demostraron estar comprometidos con los hinchas al salir del hotel de concentración y sumarse al banderazo. En imágenes compartidas por diversos medios se puede ver a Jairo Vélez, a Andy Polo, Aldo Corzo y más, aplaudiendo en respuesta a la actuación de los fanáticos del plantel 'merengue'.

"Este amor no se compara con nada. Y dale 'U' toda la vida, siempre acá presentes, alentando al equipo", declaró un hincha para las cámaras de '24 Horas.

Otro de los presentes en el banderazo, no pudo ocultar su emoción de seguir acompañado al equipo 'crema': "Acá siguiendo al equipo de nuestro amores, y dale 'U' por siempre escucharán", mencionó.

Rodrigo Ureña se quedó en Universitario

Rodrigo Ureña arribó al Perú tras frustrase su fichaje a Belgrano. El futbolista chileno decidió romper su silencio y aclarar cómo se dio la situación con el club cordobés que, a través de un comunicado, aseguró que fue él, quien no quiso firmar contrato.

"Ayer (martes) en la mañana descanse porque después del partido llegue un poco cansado. Me levanto y espero respuesta de ellos (Belgrano), nuevamente, pidiéndoles los contratos y preguntándoles si ya habían hecho el pago de la cláusula porque para mí era importante resguardar la integridad de Universitario", dijo.

El futbolista chileno destacó que al notar que el plantel no mostraba señales de haber cumplido con lo pactado, agradeció y enseguida dio aviso de su negativa a jugar por el club: "Soy responsable de mis actos y de mi forma de ser, una persona de palabra y cuando me fallan a la primera, segunda, tercera, finalmente recurro a decir 'muchachos, muchas gracias, me voy. Les agradezco, pero no quiero jugar en Belgrano'".

En medio de toda esta situación, hinchas de Universitario de Deportes llegaron hasta Cajabamba, en Cajamarca, para alentar al conjunto 'merengue' con el tradicional banderazo.