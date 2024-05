Fabián Bustos minimiza eliminación de Universitario de torneos internacionales: "El semestre es muy bueno"

El entrenador de Universitario de Deportes ('U'), Fabián Bustos, minimizó la eliminación de los 'cremas' de torneos internacionales y aseguró que, en balance, el semestre "es muy bueno".

En conferencia de prensa, el estratega argentino consideró que sus dirigidos jugaron su partido "más flojo" de la Copa Libertadores y aseguró que Liga de Quito fue un justo ganador del partido. También, indicó que fueron dominados por el equipo ecuatoriano desde el inicio del compromiso.

"Jugamos el partido más flojo, Liga mereció el resultado, nosotros no jugamos un buen partido, veníamos jugando muy bien, consiguiendo resultados pero sí competimos hasta el final. Este partido no lo jugamos como me hubiera gustado, creo que lo dominaron desde el arranque. Desde el minuto 35 estuvimos un poquito mejor, estábamos más cerca, tuvimos algunas aproximaciones, nos hacen un gol en casi la última jugada del primer tiempo y después tuvimos 5-10 minutos muy flojos del segundo tiempo que nos complicó", declaró.