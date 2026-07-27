Neymar acusado de insultar a compañeros en el vestuario del Santos

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo escándalo golpeó a Santos luego de que Neymar fuera acusado de insultar al mediocampista Gabriel Bontempo y cuestionar duramente al defensor João Ananias durante el entretiempo del empate 2-2 frente a Chapecoense por el Brasileirao.

Polémica en el vestuario

Según informó Globo Esporte, la reacción de Neymar tras el partido generó incomodidad dentro del Santos. El delantero habría utilizado un tono considerado inapropiado al reclamar a sus compañeros más jóvenes, además de lanzar insultos durante la conversación.

La situación también habría involucrado al defensor João Ananias, luego de que Neymar cuestionara su rendimiento tras el autogol que marcó en el segundo tiempo del encuentro. El episodio habría generado malestar entre integrantes del plantel, el comando técnico y la dirigencia del club.

Así queda más limpio y evita repetir la información original, además de mantener la cautela con palabras como "habría" porque se trata de versiones de un medio.

Antecedentes con polémicas

Santos llegó al descanso con ventaja tras un gol de Neymar, pero en el segundo tiempo permitió la remontada parcial de Chapecoense. Finalmente, el delantero brasileño apareció para marcar de penal y sellar el empate 2-2 en los minutos finales.

De acuerdo con el medio brasileño, este episodio se suma a otros momentos de tensión protagonizados por Neymar con futbolistas jóvenes del club. En 2025, el atacante habría protagonizado una fuerte discusión con Deivid Washington, quien terminó afectado emocionalmente tras el intercambio.

Además, durante el primer semestre de 2026, Neymar estuvo involucrado en otro incidente durante un entrenamiento con Robinho Jr. Tras el hecho, el jugador presentó un reclamo extrajudicial contra Santos y el delantero posteriormente ofreció disculpas públicas.

Los involucrados negaron los insultos

El entorno del jugador señaló que no tenía "nada que declarar", mientras que Bontempo sostuvo mediante su equipo de prensa que durante el descanso existió solamente una "recriminación general" y negó haber recibido los insultos atribuidos a Neymar.

João Ananias también negó un enfrentamiento directo con el delantero, aunque confirmó que hubo una recriminación general en el vestuario. La dirigencia de Santos anunció una reunión para investigar los detalles del conflicto.

Mientras Santos busca dejar atrás la polémica y enfocarse en sus próximos compromisos, el episodio vuelve a poner bajo la lupa el liderazgo de Neymar dentro del plantel. La dirigencia del club deberá evaluar lo ocurrido para evitar que los conflictos internos afecten el ambiente del equipo en una etapa clave de la temporada.