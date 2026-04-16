Federico Girotti sigue de malas: Alianza Lima revela que argentino estará fueras de las canchas por lesión

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima recuperó la punta del Torneo Apertura luego de obtener un triunfo más que importante en la altura de Tarma ante ADT. Gracias al solitario tanto de Eryc Castillo, los blanquiazules volvieron a sumar de a tres luego de caer en el clásico y por ahora alejaron las críticas contra el trabajo de Pablo Guede.

Fuera de las canchas por varias semanas

Pero uno de los hechos que más llamó la atención sobre los últimos minutos de este encuentro fue la dolencia que sufrió Federico Girotti en uno de sus hombros tras chocar con un defensor rival. El delantero argentino recibió atención médica por varios minutos, pero de igual manera se le vio bastante adolorido hasta el final del cotejo.

Lamentablemente para Alianza Lima y para el atacante, se confirmó una importante lesión luego que se sometiera a los exámenes médicos de rigor. Así lo dio a conocer el club a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Según precisaron, el nacido en Argentina sufrió una luxación posterior del hombro izquierda. Eso sí, el elenco de La Victoria resaltó que el jugador culminó el partido a pesar del fuerte dolor que sentía.

"Durante el partido contra ADT, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026, Federico Girotti sufrió una lesión en el hombro. Pese a la dolencia, el delantero completó el compromiso con el equipo. Tras someterse a los exámenes médicos respectivos, los resultados diagnosticaron una luxación posterior del hombro", indicaron.

Federico Girotti estará fuera de las canchas por varias semanas.

Entre dos a tres semanas

El parte médico no especifica el tiempo de recuperación que tendrá Federico Girotti, pero el periodista de Ovación, Gerson Cuba, indicó que el futbolista de Alianza Lima estará fuera de las canchas entre dos a tres semanas. Por suerte, la lesión no necesitará de cirugía por lo que el jugador ya inició con su proceso de recuperación.

"Nuestro futbolista iniciará inmediatamente su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico del club. La institución brindará información actualizada sobre su evolución", añadieron.

Con este diagnóstico, el atacante se perderá los encuentros ante Cusco FC, Atlético Grau y CD Moquegua por las fechas 11, 12 y 13 del Torneo Apertura.

En resumen, Federico Girotti sufrió una luxación posterior del hombro izquierdo durante el encuentro ante ADT de Tarma. Lamentablemente, el futbolista estará fuera de las canchas entre 2 a 3 semanas perdiéndose duelos claves de la Liga 1.