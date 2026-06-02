¡Refuerzo crema!: Universitario sella el regreso de Álvaro Rojas tras brillar en Cienciano para ganar el Clausura

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La directiva crema tomó la decisión contundente respecto a su plantilla profesional. Luego de evaluar el rendimiento de su mediocampista en Cienciano tras su paso por el Apertura, el comando técnico determinó que el jugador debe integrarse a los entrenamientos en Campo Mar en busca de fortalecer el bloque.

Estrategia técnica para el Clausura

El regreso del futbolista no es simple casualidad, sino una estrategia calculada en el libro de pases. Según información confirmada por la dirigencia, el contrato de cesión vigente incluía una cláusula de retorno que permitía esta operación en junio, garantizando la presencia del jugador en el Clausura.

La necesidad de contar con jugadores con amplia experiencia en la competencia motivó esta gestión. Luego de su paso por Juan Pablo II el año pasado, en donde acumuló minutos valiosos, Rojas demostró madurez futbolística, lo que facilitó que la institución decidiera activar la opción de retorno de manera oficial.

Esta reincorporación busca potenciar la zona central del equipo dirigido por el cuerpo técnico merengue. Con el objetivo claro de obtener el campeonato al final de la temporada, la llegada del volante ofrece variantes tácticas necesarias para enfrentar los duelos de alta intensidad que se avecinan en Lima.

El impacto contractual del regreso

El vínculo de Álvaro Rojas con la institución crema se extiende hasta diciembre del presente año. Al materializarse este retorno anticipado ahora, el club busca asegurar la permanencia del deportista y evitar que sea tentado por otras ofertas al finalizar su contrato a final de temporada.

"La ejecución de la cláusula responde estrictamente a una planificación deportiva estratégica que busca contar con los mejores activos del club para afrontar el reto del Clausura y asegurar la consolidación del futbolista dentro de nuestra estructura profesional de cara a los próximos objetivos institucionales definidos", indicó.

Este movimiento administrativo permite que el comando técnico tome el control total sobre su desarrollo. La directiva entiende que tener al volante bajo supervisión directa facilitará las negociaciones para una posible extensión de su vínculo laboral, asegurando un patrimonio valioso para la entidad deportiva merengue.

La salida inicial del jugador hacia Cusco en enero fue parte de un plan para sumar experiencia. Sin embargo, el desempeño constante en Cienciano aceleró los planes de los cremas, quienes no quisieron esperar hasta fin de año para contar con un futbolista que ya conocen profundamente.

El retorno de Rojas al equipo crema tras su paso por Cienciano constituye una operación estratégica clave para encarar el Torneo Clausura. La cláusula de retorno permitió concretar esta incorporación, fortaleciendo el plantel con miras a alcanzar el título nacional.