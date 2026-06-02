Boca Juniors oficializa la salida de Claudio Úbeda tras eliminación en la Copa Libertadores

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 dejó secuelas inmediatas. Apenas unos días después del golpe deportivo, la institución confirmó mediante un comunicado oficial que Claudio Úbeda no seguirá al frente del primer equipo.

La decisión, esperada por gran parte de la hinchada, marca el cierre de un ciclo breve pero intenso, en el que el entrenador no logró consolidar un proyecto competitivo.

El comunicado oficial

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", señaló la institución en sus redes sociales.

El mensaje, sobrio y directo, puso fin a las especulaciones sobre la continuidad del técnico, cuyo contrato vencía a fines de junio.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos... pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

Un ciclo corto

Úbeda asumió en octubre de 2025 tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante. En ocho meses dirigió 32 partidos oficiales, con un saldo de 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas.

Entre sus momentos destacados figuran dos triunfos en el Superclásico ante River Plate, pero las eliminaciones en el Torneo Apertura, el Clausura y finalmente la Copa Libertadores terminaron por debilitar su gestión. La derrota por 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera fue el detonante final.

La salida de Úbeda refleja un semestre marcado por la irregularidad. Boca quedó fuera de la Libertadores y deberá disputar la Copa Sudamericana, además de afrontar la Copa Argentina y el Torneo Clausura. La presión por volver a ser protagonista en el continente es alta, ya que el club acumula ausencias y eliminaciones tempranas en las últimas ediciones.

Claudio Úbeda

El futuro inmediato

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja contrarreloj para definir al sucesor antes del inicio de la pretemporada, prevista para el 18 de junio.

Entre los nombres que circulan figuran entrenadores con experiencia internacional y alternativas internas, aunque la decisión final dependerá de la disponibilidad tras el Mundial 2026. El objetivo es claro: recomponer la confianza del plantel y devolver a Boca al protagonismo que exige su historia.

La salida de Claudio Úbeda marca el fin de un ciclo breve y sin títulos en Boca Juniors. El comunicado oficial, emitido tras la eliminación en la Libertadores, confirma que el club busca un nuevo rumbo deportivo. Con la pretemporada a la vuelta de la esquina y la Copa Sudamericana como próximo desafío, el Xeneize enfrenta semanas decisivas para definir a su nuevo entrenador y recuperar competitividad.