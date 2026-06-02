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Mundial 2026: La FIFA publica las LISTAS OFICIALES de convocados para la Copa del Mundo

La FIFA publicó este martes las listas oficiales de convocados para el Mundial 2026 con los 1248 jugadores que representarán a las 48 naciones participantes en el torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

FIFA publica las listas oficiales de convocados
FIFA publica las listas oficiales de convocados Difusión

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/06/2026

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La espera terminó para millones de aficionados alrededor del mundo. La FIFA publicó las listas oficiales de convocados de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, certamen que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. 

La publicación de las nóminas confirmó la presencia de las principales figuras del fútbol internacional y permitió conocer las apuestas de cada entrenador para afrontar el torneo más importante del planeta.

El Estadio Azteca de México dará inicio al Mundial la próxima semana, cuando acoja el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Será el más grande de la historia

La Copa del Mundo de este año será histórica por varias razones. Por primera vez competirán 48 selecciones, lo que convierte a esta edición en la más grande desde la creación del campeonato. Cada país pudo registrar una lista de hasta 26 jugadores, quienes tendrán la misión de llevar a sus selecciones a la gloria mundialista.

Para 891 jugadores este es el primer Mundial de su carrera, lo que deja tan solo a 357 con experiencia previa en el principal torneo de selecciones del mundo, según un comunicado de la FIFA. El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta edición, récord para un futbolista.

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Además, 22 jugadores sabrán lo que es levantar el trofeo de campeón con anterioridad, principalmente los integrantes de la selección argentina que viajaron a Catar 2022.

Las estrellas que concentrarán la atención

La publicación de las nóminas permite anticipar algunos de los grandes atractivos del torneo. Argentina intentará defender el título conseguido en Qatar 2022 con una base importante de jugadores campeones del mundo, mientras que selecciones como Brasil, Francia, Inglaterra y España llegan con planteles repletos de figuras que militan en las principales ligas europeas.

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Además, el Mundial servirá como escenario para que varias generaciones coincidan en una misma competencia. Futbolistas experimentados compartirán protagonismo con jóvenes promesas llamadas a liderar el futuro del fútbol mundial.

Un total de 449 clubes diferentes de 71 países están representados en el Mundial. El Manchester City, con 19 futbolistas, es el equipo que más jugadores envía al torneo. 

Algunas selecciones, como Catar y Arabia Saudí, están formadas casi íntegramente por jugadores que militan en la liga local, mientras que otras como Cabo Verde, Costa de Marfil, Curazao, República Democrática del Congo, Senegal y Uruguay, solo las componen futbolistas procedentes de ligas extranjeras. 

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