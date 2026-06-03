Alianza Lima: Poder Judicial falló a favor del 'Chicho' Salas y ordena a íntimos pagarle millonaria suma

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de ganar el Torneo Apertura, el club Alianza Lima recibió una dura noticia a nivel institucional que llegó desde el ámbito de la justicia. Y es que luego de varios años de batalla legal, el Poder Judicial falló en favor de Guillermo 'El Chicho' Salas tras haber demandado a los íntimos por desnaturalización de contrato.

PJ falla en favor del 'Chicho' y ordena a Alianza millonario pago

De acuerdo a la resolución, se declaró fundada en parte la demanda interpuesta por el ahora entrenador del Santos de Nazca quien decidió acudir a los tribunales tras su salida del club a mediados del 2023.

A partir de ahí, Guillermo Salas demandó a Alianza Lima exigiendo el pago de compensaciones laborales las cuales, según indicó, no fueron respetadas de acuerdo al vínculo que tenía firmado con el club. Por ello, exigía el pago de una importante suma de dinero debido a esta irregularidades que señaló.

Dentro de este fallo en primera instancia y que aún es apelable por la institución, se le ordena al elenco de La Victoria el pago de S/ 973,875.45 y US$ 5,048.90 por beneficios laborales no compensados como gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, indemnización vacacional y vacaciones truncas.

Fallo del PJ en favor del Chicho Salas.

Por concepto de indemnización por despido arbitrario Alianza Lima también deberá abonarle un adicional de S/ 506,017.40. Finalmente, 10,000 soles deberán ser pagados por reparación civil vinculada a daño moral.

En total, Guillermo Salas recibiría de parte del club blanquiazul 1.5 millones de soles por la demanda interpuesta tras su salida a mediados del 2023.

Guillermo Salas y su salida de Alianza Lima

Es importante precisar que el 'Chicho' Salas fue cesado del cargo de entrenador de Alianza Lima sobre las primeras fechas del Torneo Clausura debido a los malos resultados que obtuvo en dicho torneo de la temporada 2023.

Esto se dio a solo semanas de haberse consagrado ganador de la primera parte de la temporada y de haber sido campeón nacional en el 2022 de la mano de Hernán Barcos y Jefferson Farfán. Por ello, el estratega peruano decidió iniciar un litigio legal contra el equipo victoriano.

En resumen, Alianza Lima deberá pagar un total de 1.5 millones de soles a Guillermo Salas tras un reciente fallo del Poder Judicial. Es importante precisar que esta sentencia se da en primera instancia por lo que aún es apelable por el club.