Javier Rabanal volvería al fútbol peruano: ExDT de la 'U' es sondeado por club que jugó la Copa Libertadores

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Javier Rabanal podría pegar la vuelta al fútbol peruano a solo semanas de ser cesado en Universitario por la mala campaña realizada. Exitosa Deportes pudo conocer que el estratega español fue contactado por un importante club de nuestro medio que acaba de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Como se sabe, el Torneo Apertura llegó a su fin y con ello el fútbol peruano entró en un importante receso a raíz de la realización del Mundial 2026. Y mientras no hay acción dentro del campo de juego, los equipos de la Liga 1 vienen recomponiendo sus respectivos planteles con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados a inicio de año.

Javier Rabanal volvería al fútbol peruano

En la última edición de Exitosa Deportes, se indicó que Javier Rabanal volvería al fútbol peruano tras ser contactado por Cusco FC. El elenco incaico decidió desistir de los servicios de Alejandro Orfila tras el final del primer campeonato donde también había llegado en reemplazo de Miguel Rondelli.

De acuerdo a lo indicado por el panel, el español es bien visto por la directiva cusqueña a pesar de que en Universitario no le fue de acuerdo a las expectativas del club. Incluso, debido a los malos resultados en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores fue cesado del cargo a pesar de mantener vínculo contractual hasta final de temporada.

Javier Rabanal tuvo un irregular paso por Universitario.

A eso se le suma que el estratega fue internado en una clínica local debido al estrés que le ocasionó esta serie de cuestiones. Pese a ello, Javier Rabanal podría volver al fútbol peruano para ser director técnico de Cusco FC.

Los números de Cusco FC y Javier Rabanal

Durante su paso en Universitario, el estratega español dirigió 12 partidos entres el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. El saldo de estos encuentros fue de cinco duelos ganados, cuatro empates y tres derrotas.

Sin embargo, la máxima crítica de los hinchas y la prensa especializada se centró en el nivel futbolístico del equipo crema el cual decayó considerablemente durante su gestión. Además, la llegada de refuerzos como Sekou Gassama o Miguel Silveira fue otro factor por el que terminó dejando el club de Ate.

Por otro lado, el elenco cusqueño terminó el Torneo Apertura en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 27 puntos, a 13 del ganador Alianza Lima por lo que busca remontar en el Clausura pensando en torneos internacionales.

En resumen, Javier Rabanal podría volver al fútbol peruano tras su paso por Universitario para ser entrenador de Cusco FC.