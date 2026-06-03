Avión de la selección de Brasil fue 'bautizado' antes de partir al Mundial 2026 en busca de su sexta Copa del Mundo

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Brasil comenzó oficialmente su travesía hacia el Mundial 2026 con una tradicional ceremonia aeroportuaria. El avión que transporta a la Canarinha fue 'bautizado' antes de despegar desde Río de Janeiro con rumbo a Estados Unidos.

'Bautizan' el avión que lleva a Brasil al Mundial 2026

Con la ilusión mundialista a tope, la selección brasileña de fútbol inició su viaje hacia la Copa del Mundo 2026 con una emotiva despedida en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, donde la aeronave que transporta a la delegación recibió el tradicional saludo de agua antes de despegar.

La aeronave Boeing 767 - 300ER cruzó un imponente arco de agua formado por dos camiones de bomberos en una ceremonia simbólica que suele realizarse para como una especie de 'bautizo' con el que se busca transmitir buenos deseos antes de un desafío trascendental.

Las imágenes de este acto rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando al medio de transporte aéreo avanzando lentamente por la pista mientras era cubierta por los chorros de agua previo a levantar vuelo con rumbo a territorio estadounidense.

Con el italiano Carlo Ancelotti como su técnico y con la incorporación de su estrella Neymar Jr., el 'Scratch' inicia así su camino al mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá combinando fe, ilusión y la expectativa de volver a hacer historia en la competición más importante del fútbol.

Posteriormente, tras varias horas de vuelo, la expedición aterrizó en Newark, New Jersey, donde continuará con los últimos entrenamientos previo a su debut en el torneo.

'Bautizan' el avión que lleva a Brasil al Mundial 2026

¿Cuándo es el debut de Brasil en la Copa del Mundo 2026?

La Verdeamarela, que viene de ganarle 6-2 a Panamá en el Maracaná, tendrá un amistoso más antes de su debut en el Mundial ante Egipto como parte de su debut que será el próximo 13 de junio ante Marruecos, correspondiente al Grupo C.

Luego, se medirá ante Haití el próximo 19 de junio y frente a Escocia el 24 del mismo mes. La selección de Brasil llega a la Copa del Mundo con buenas sensaciones después de sus compromisos preparatorios.

Además, el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti considera que la escuadra ha mostrado una evolución positiva en las semanas previas al campeonato, avizorándose como una de las candidatos para ganarlo.

Es así que, previo a su viaje a la Copa del Mundo 2026, el avión de la selección de Brasil fue 'bautizado' por dos camiones de bomberos que lanzaron agua sobre este como parte de un acto con el que se busca transmitir buenos deseos.