Universitario presentó jugosa oferta a Piero Quispe luego que Sydney FC anunciara su salida

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa un complicado momento luego de haber quedado lejos de la pelea por el Torneo Apertura y del fracaso en la Copa Libertadores donde se ubicó último en su grupo quedándose fuera también del repechaje de la Copa Sudamericana. Por ello, el elenco crema busca fichar de la mejor manera de cara al resto de la temporada y del ansiado tetracampeonato.

Piero Quispe se acerca a Universitario

En el último encuentro jugado en el Estadio Monumental ante Sport Huancayo, la presencia de Piero Quispe llamó la atención de los miles de hinchas que acudieron a este encuentro. Incluso, el joven volante habló de que le gustaría la posibilidad de volver al equipo que lo vio nacer.

Este rumor creció en las últimas horas luego que el Sydney FC, club donde jugó desde mediados del 2025, decidiera no comprar su pases y anunciar su salida a través de las redes sociales. A eso se le suma la información dada de que Universitario le habría presentado una jugosa oferta para concretar su ansiado regreso.

De acuerdo a lo indicado en L1 Max, el cuadro crema buscaría que Piero Quispe sea uno de los mejores pagados del plantel y un extenso contrato hasta diciembre del 2028. Eso sí, el hábil volante aún debe resolver su vínculo contractual con Pumas de México, club al que debe volver en los próximos días ya que sigue ligado a ellos hasta finales de temporada.

Piero Quispe dejó de ser jugador del Sydney FC de Australia.

A su vez, se conoció que esta no es la única oferta que maneja el volante de la Selección Peruana cuenta con otras ofertas del exterior como del Atlante de México, Huracán de Argentina y San Jose Earthquakes de la MLS.

¿Qué otros jugadores llegarán a Universitario?

En los últimos días el mercado de pases se encuentra en su punto más álgido ya que han surgido una danza de nombres que podrían reforzar el plantel crema. Dos de estos jugadores serían Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula.

En el caso de la 'Pulga', este ya tendría todo arreglado con la institución merengue luego de acordar su salida de Atlético Grau. Mientras que en el caso del atacante nacido en Italia, se le ha presentado una propuesta la cual estaría siendo considerada seriamente.

En resumen, Universitario le presentó una jugosa y extensa oferta a Piero Quispe con la finalidad de concretar su regreso tras dejar el Sydney FC del fútbol australiano.