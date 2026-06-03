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Agradecido con la distinción

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de los Deportes: "Ojalá mi historia les sirva a muchos niños"

El astro argentino Lionel Messi obtuvo el Premio Princesa de los Deportes 2026 y tras ello compartió un emotivo mensaje dirigido a los niños esperando que su historia les sirva de ejemplo.

El mensaje de Messi tras recibir el Premio Princesa de los Deportes
El mensaje de Messi tras recibir el Premio Princesa de los Deportes (Foto: Eurosport)

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 03/06/2026

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A solo días de comenzar la fiesta más grande del fútbol, el Mundial 2026, Lionel Messi, se hizo acreedor de una nueva distinción en su carrera. El astro argentino recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Messi recibe galardón individual: Premio Princesa de los Deportes

Se trata de uno de los reconocimientos de mayor relevancia en España. 'La Pulga', que llegará a la Copa del Mundo con Argentina con la consigna de volver a consagrarse tal y como lo realizó en Qatar 2022.

Al respecto, recibirá la distinción después del certamen ecuménico específicamente el viernes 23 de octubre, durante una velada especial que se suele organizar para este tipo de premios.

De acuerdo a un comunicado difundido por la Fundación Princesa de Asturias, la elección del ocho veces Balón de Oro se sustenta en su destacada trayectoria deportiva y su labor fuera de las canchas con iniciativas de salud y educativas enfocadas en los niños.

"El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", indica el acta del jurado, publicada este miércoles.

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En ese sentido, agregaron que se ha ganado "el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento" en los terrenos de juego así como también "su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".

Lionel Messi comparte emotivo mensaje

Tras conocer que fue galardonado con el Premio Princesa de los Deportes 2026, Lionel Messi compartió un mensaje cargado de emoción y memoria personal agradeciendo el reconocimiento y a su vez recordó el camino que lo formó como futbolista y como persona.

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"Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña", dijo a la Fundación Princesa de Asturias.

En conclusión, Lionel Messi se hizo acreedor del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 debido a su trayectoria deportiva y su labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños, a quienes dirigió un emotivo mensaje indicando que espera que su historia les pueda servir de ejemplo para que continúen siendo sobre todo buenas personas.

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