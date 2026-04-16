Alianza Lima bajo la mira tras reclamo de Peñarol ante la FIFA por derechos de formación de Alan Cantero

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una nueva controversia rodea a Alianza Lima luego de que Peñarol presentara un reclamo ante la FIFA por los derechos de formación de Alan Cantero, lo que ha reactivado el debate sobre su historial formativo y las transferencias del jugador.

Peñarol reclama a la FIFA por Cantero

El tema comenzó a tomar fuerza cuando Peñarol decidió iniciar un reclamo formal ante la FIFA, buscando el pago de los derechos de formación de Alan Cantero, actual jugador de Alianza Lima. Según el club uruguayo, el objetivo es que se respete el mecanismo de solidaridad por su etapa formativa.

De acuerdo con lo informado, el trámite fue canalizado a través de la AFA, ya que el sistema internacional exige esa vía para este tipo de gestiones.

El punto central del reclamo es que, según Peñarol, no habrían recibido ningún tipo de compensación económica por la posterior transferencia del jugador al fútbol peruano.

El conflicto se intensifica porque Alianza Lima adquirió recientemente el 80% del pase del atacante, lo que reactivó la discusión sobre cuánto le corresponde a cada club involucrado en su desarrollo.

Historial de Cantero revive reclamo

El origen del problema no es nuevo. Alan Cantero se formó en las inferiores de Peñarol y en 2020 fue transferido a Godoy Cruz, operación que ya había generado controversia en su momento.

En aquel entonces, el club uruguayo aseguró que el jugador aún pertenecía a su institución y exigió un resarcimiento económico por su salida.

Sin embargo, desde el lado de Godoy Cruz se sostuvo lo contrario: que el futbolista era libre y que no correspondía ningún pago adicional. Ese cruce dejó heridas abiertas que ahora vuelven a aparecer con fuerza tras su llegada al fútbol peruano.

Con el paso del tiempo, el rendimiento del jugador elevó su valor, lo que llevó a que Alianza Lima apostara por quedarse con gran parte de su pase, reactivando automáticamente los derechos de formación que reclama Peñarol.

Proceso ya está en marcha en FIFA

Desde el plano legal, el abogado del club sanjuanino involucrado en etapas anteriores del caso explicó que el procedimiento ya fue iniciado. "Peñarol lo que ha hecho es, en primera medida, manifestar que tiene deseo de ser parte de los pagos que se realicen por formar al jugador Alan Cantero", indicó.

También precisó que el club cumplió con los requisitos técnicos para avanzar en el sistema internacional: "Se han hecho todos los cursos necesarios del TMS y hoy estamos en condiciones de hacer este tipo de presentaciones".

El monto final aún no está definido, ya que dependerá del tiempo de formación acreditado y de la documentación que se presente. El expediente ya se encuentra en evaluación dentro de la FIFA, donde se resolverá si corresponde el pago.

Así, el reclamo de Peñarol ante la FIFA por los derechos de formación de Alan Cantero mantiene bajo observación a Alianza Lima, en un proceso internacional donde se definirá si corresponde una compensación económica por el paso del jugador al fútbol peruano.