En busca de "la orejona"

Champions League: Así quedaron conformados los octavos de final rumbo a la final en Budapest

En un sorteo llevado a cabo en la sede la UEFA en Nyon (Suiza), los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League ya saben sus emparejamientos, los cuales se disputarán en marzo próximo.

Octavos de final de la Champions quedaron confirmados.
Octavos de final de la Champions quedaron confirmados. Difusión

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/02/2026

Caminos definidos para llegar a la gloria. Este viernes 27 de febrero se conocieron los emparejamientos de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, donde el Paris Saint-Germain (PSG) intentará revalidar su título como máximo monarca del "Viejo Continente".

En un sorteo realizado en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza), los mejores equipos de Europa competirán palmo a palmo con el objetivo de llegar a la gran final a disputarse el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría

¿Cómo quedaron definidos los octavos de final?

Para esta etapa del torneo de clubes más importante del mundo, hay seis equipos ingleses (Liverpool, Manchester City, Arsenal, Newcastle United, Tottenham y Chelsea), tres representantes españoles (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid), dos alemanes (Bayern Múnich y Bayer Leverkusen), y un equipo de Francia (PSG), Portugal (Sporting de Lisboa), Turquía (Galatasaray), Italia (Atalanta) y el sorprendente Bodø/Glimt de Noruega.

En ese sentido, los cruces han quedado definidos de esta manera, los cuales se jugarán los días 10 y 11 y 17 y 18 de marzo

  • Paris Saint-Germain vs. Chelsea
  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Atalanta vs. Bayern Múnich
  • Newcastle United vs. Barcelona
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur
  • Bodø/Glimt vs. Sporting CP
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Datos y fechas a tener en cuenta:

Durante el sorteo celebrado en tierras suizas, los 16 equipos clasificados a los octavos de final fueron colocados en dos cuadros (azul o plateado), siendo ese, el camino que seguirán hasta llegar a la final. Las llaves establecidas para los cuartos de final fueron establecidas de la siguiente manera: 

  • Llave 1: Ganador de Chelsea-PSG vs. Ganador de Liverpool vs. Galatasaray
  • Llave 2: Ganador de Manchester City-Real Madrid vs. Ganador de Bayern-Atalanta
  • Llave 3: Ganador de Barcelona-Newcastle vs. Ganador de Tottenham-Atlético Madrid
  • Llave 4: Ganador de Arsenal-Bayer Leverkusen vs. Ganador de Sporting-Bodo/Glimt

Para las semifinales, se enfrentarán el ganador de la llave 1 contra el ganador de la llave 2, también harán lo propio los ganadores de las llaves 3 y 4. Los cuartos de final se disputarán entre el 7 y 8 y el 14 y15 de abril, la siguiente instancia será entre el 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo, pocas semanas del Mundial FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá

Es así, que quedaron definidas las llaves de los octavos de final de la Champions League en adelante, los 16 equipos tienen como objetivo conquistar a "la orejona". 

