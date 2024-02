'Flaco' Granda destruye a Paolo Guerrero y lo tilda de desagradecido: "La UCV te ofreció el sueldo más caro"

La batalla entre Paolo Guerrero y la UCV ha generado gran polémica en el ambiente deportivo, por lo que en medio de esto, el comentarista Giancarlo 'Flaco' Granda dio su opinión sobre el tema y le dijo al 'Depredador' que no sea tan malagradecido con el club que le dio una oportunidad.

El exparticipante de 'El gran chef: famosos" dijo que el futbolista está mal asesorado por su abogado Julio García y explicó que un contrato no es cualquier otra cosa y se debe respetar.

"Él puede jugar donde quiera, sin embargo, cuando firmas un vínculo laboral y deseas finiquitarlo por un tema reglamentario tienes que avisar con 30 días de anticipación, pero este no es el caso", expresó, y enseguida dejó claro que Guerrero jamás jugará en la Vallejo.

El 'Flaco' resaltó todas las comodidades que la UCV le ofrecía al hijo de Doña Peta para lograr que firme con el club, lo cual contemplaba beneficios que nadie ha tenido antes.

"Me parece muy poco agradecido referirse de la forma en que se refiere a un equipo como la Vallejo, que sólo tuvo buenas intenciones con él. La UCV le iba a pagar el sueldo más caro de la historia del fútbol peruano, además, le iba a alquilar una casa en valorizada en más de $8000 para que estuviera estuviera tranquilo", reveló.

Asimismo, comentó que ya es una persona lo suficientemente adulta y madura para analizar los contratos antes de firmarlos. "A Paolo Guerrero le iban a dar seguridad seguridad personal (...) le iban a ofrecer una serie de cosas que no tienen ningún jugador de la UCV (...) él tomó la decisión de firmar el contrato, debió averiguar un poco más antes", agregó.

Finalmente, le quitó la razón al seleccionado peruano sobre quien es el más afectado con esta controversia, asegurando que la UCV es quien más daño ha recibido porque actualmente no tiene a un delantero y falta poco para que de inicio la Liga 1.

"Aquí el perjudicado es la Vallejo, porque por fichar a Guerrero no firmó a otros delanteros, ha perdido un mes de trabajo. La Vallejo le mandó un preparador físico, entonces no digas 'el perjudicado soy yo', cuando el equipo que dirige Roberto Mosquera no tiene '9' porque tú andas de vacaciones en Copacabana", sentenció.