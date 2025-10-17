FPV suspende la presentación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 por la coyuntura nacional

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) anunció la suspensión de la presentación oficial de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, que debía realizarse el miércoles 16 de octubre.

El organismo explicó que la decisión responde a la coyuntura social y política que atraviesa el país, indicando que "no es el momento adecuado para difundir la fiesta del voleibol nacional".

Mediante un comunicado, la FPV informó que el evento será reprogramado para el martes 21 de octubre a la 1:00 p.m., manteniendo como sede el Centro de Alto Rendimiento de la Videna.

El ente rector del voleibol peruano agradeció la comprensión de los medios, patrocinadores y deportistas, y reafirmó su compromiso con el desarrollo del deporte en un ambiente de tranquilidad y unidad.

Un gesto de responsabilidad y empatía

La suspensión del lanzamiento oficial fue recibida con comprensión por parte de la comunidad deportiva.

La FPV señaló que la medida busca actuar con responsabilidad y sensibilidad ante el contexto nacional, privilegiando la calma y el respeto por encima de la exposición mediática.

"Agradecemos la comprensión de todos los medios y aliados por su permanente apoyo y compromiso con el desarrollo del voleibol peruano", expresó el comunicado firmado por Gino Vegas, presidente de la federación.

El organismo reiteró su propósito de continuar promoviendo el crecimiento del vóley nacional, pese a las dificultades externas que enfrenta el país.

Este gesto, aunque temporal, demuestra la capacidad de la FPV para anteponer el bienestar social antes que los intereses institucionales.

Así, la federación envía un mensaje de unidad y prudencia a toda la comunidad deportiva.

Inicio de la temporada y programación oficial

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 está próxima a comenzar. El inicio del torneo está programado para el sábado 25 de octubre, cuando 12 equipos de la máxima categoría disputen la primera jornada en el Coliseo Miguel Grau del Callao, escenario que reemplazará temporalmente al Polideportivo Lucha Fuentes.

El vigente bicampeón Alianza Lima buscará su tercer título consecutivo bajo la dirección del técnico argentino Facundo Morando. Sin embargo, el club ha confirmado que no participará en la jornada inaugural debido a la coincidencia con su tradicional "Noche Blanquiazul", por lo que asumirá la derrota por walkover frente a Kazoku No Perú.

La fecha 1 del campeonato se disputará entre el 25 y 26 de octubre, con los siguientes enfrentamientos:

Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta (14:45 h)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (17:00 h)

Universitario de Deportes vs. Deportivo Géminis (19:00 h)

Regatas Lima vs. Deportivo Wanka (12:30 h)

Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea (15:15 h)

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú (17:00 h)

El aplazamiento del evento inaugural no afectará el calendario deportivo, pero sí marca un inicio distinto, más reflexivo y consciente, para la nueva temporada del vóley peruano.