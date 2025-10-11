Alianza Lima: Revelan que despidieron a preparador físico del club tras involucrarse con deportista

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Julieta Lazcano fue pieza clave en el bicampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley, pero la deportista argentina dejó el club tras quedar embarazada del preparador físico. La noticia sorprendió a todos, incluso a Cenaida Uribe, jefa del equipo, quien confesó que le chocó enterarse de la relación y decidió despedir al integrante del comando técnico.

Julieta Lazcano era pieza clave en Alianza Lima

La llegada de Julieta Lazcano a Alianza Lima fue vista como un acierto total. Ingresó como jale de emergencia, pero rápidamente se ganó la titularidad y se convirtió en una pieza fundamental para que el cuadro íntimo consiguiera el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

Su entrega, liderazgo y experiencia internacional la volvieron una de las jugadoras más destacadas del torneo. Por eso, cuando se anunció que no continuaría para la temporada 2025-26, los hinchas no tardaron en mostrar su sorpresa.

Nadie nunca imaginó que detrás de esa salida repentina existía una razón personal que cambiaría el rumbo de su carrera.

El motivo de su salida de Alianza Lima

Con el paso de los días, se conoció que la exjugadora de la selección argentina habría decidido dar un paso al costado tras quedar embarazada del preparador físico de Alianza Lima.

El tema generó revuelo en el ambiente deportivo, especialmente cuando la propia Cenaida Uribe, jefa del equipo, rompió su silencio y reveló cómo manejó la situación.

En una entrevista con el programa de YouTube AquiTVO, Cenaida Uribe contó que su primera decisión fue separar al miembro del comando técnico: "Lo primero que hice fue sacarlo a él porque eso no se permite. Siempre lo he escuchado de entrenadores: entrenador que se mete con jugadora está fuera inmediatamente. Es lo que yo hice".

Además, la exvoleibolista y dirigente reconoció que la situación la afectó a nivel personal: "Me chocó un montón, no me di cuenta para nada. Mi relación con ella, obviamente, quedó en cero porque eso no se hace. A pesar de que yo siempre decía que Julieta era el ejemplo de lo que es una profesional, no me di cuenta de lo otro".

Cenaida Uribe remarcó que Julieta Lazcano fue un ejemplo dentro de la cancha, pero lo que sucedió fuera de ella la dejó decepcionada. "En la cancha era un ejemplo, pero sobre lo que hacen afuera yo no llego. Fue una decepción. No hay ninguna relación", concluyó.

La relación entre Julieta Lazcano y el preparador físico marcó un punto de quiebre en el equipo de vóley de Alianza Lima. Según contó Cenaida Uribe, el integrante del comando técnico fue despedido tras conocerse el vínculo, mientras que la jugadora decidió dejar el club luego de quedar embarazada.