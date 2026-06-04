Conmoción en el fútbol: Fallece leyenda de la selección argentina e ídolo de San Lorenzo

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente deportivo se encuentra lleno de conmoción debido a que recientemente se confirmó el fallecimiento de una leyenda de la selección argentina e ídolo del club San Lorenzo.

Fallece futbolista y Argentina llora su partida

El jugador José Francisco Sanfilippo, popularmente conocido como 'el Nene', murió en Buenos Aires, a los 91 años. El máximo goleador de San Lorenzo de Almagro y brillante centrodelantero de las décadas del 50 y 60 dejó de existir este jueves, 4 de junio.

Un obsesionado al gol, perfeccionista, potente y hábil con las dos piernas, la leyenda del fútbol fue campeón tres veces con la escuadra azulgrana y también destacó en la selección de Argentina, con la que integró los planteles en el Mundial de Suecia 1958 y el Mundial de Chile 1962.

San Lorenzo recurrió a sus redes sociales para compatir un mensaje de despedido para quien dejó huella en su historia siendo su máximo artillero con 207 goles en 265 partidos.

"Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene", se lee en un post del equipo publicado en su cuenta oficial de Instagram.

¿Quién fue José Francisco Sanfilippo?

José Frnacisco Sanfilippo nació el 4 de mayo de 1935. Ya se lucía en los Campeonatos Infantiles Evita cuando, a los 14 años, se fue a probar a San Lorenzo. Una vieja gloria del club, Arturo Arrieta, le tomó la prueba y enseguida le dio el número 10 para jugar en octava.

El 15 de noviembre de 1953 debutó en Primera División con San Lorenzo y rápidamente se convirtió en un goleador nato. Entre sus dos etapas en el conjunto azulgrana disputó 265 partidos y marcó más de 200 goles.

Su mejor momento llegó entre 1958 y 1961 cuando fue goleador del campeonato argentino durante cuatro temporadas consecutivas, un récord que todavóa conserva, en esos años convirtió 28, 31, 34 y 26 goles, respectivamente.

Con la camiseta de Argentina disputó 30 partidos y anotó 21 goles logrando así la Copa América 1957 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995. Además, paseó su fútbol en Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield, Bangu y Bahía.

Este jueves, 4 de junio, se suscita un día lúgubre para el fútbol argentino tras confirmarse el sensible fallecimiento de José Francisco, a los 91 años, leyenda de la selección argentina e ídolo de San Lorenzo.