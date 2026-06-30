Francia golea 3-0 a Suecia: Mbappé queda a un gol de alcanzar a Messi como máximo goleador mundialista

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche en Nueva Jersey fue testigo de otra página dorada en la historia del fútbol mundial. Francia venció 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un doblete de Kylian Mbappé que lo catapultó a los 18 goles en Copas del Mundo.

Con esa cifra, el atacante parisino superó la marca de Miroslav Klose (16) y se colocó a solo un tanto de igualar a Lionel Messi (19), en una carrera que mantiene en vilo a los aficionados de todo el planeta.

Una goleada con control marcado

Francia dominó desde el inicio, con posesión superior al 70 % y un despliegue ofensivo que desbordó a la defensa sueca. Mbappé tuvo un gol anulado y un remate al palo antes de abrir el marcador al minuto 44 con un derechazo cruzado.

En el complemento, Bradley Barcola amplió la ventaja tras asistencia de Michael Olise, y al 73' Mbappé selló su doblete con otra definición precisa. El abrazo con Didier Deschamps, quien atraviesa un momento personal difícil, añadió un matiz emotivo a la celebración.

Mbappé y los récords

El delantero francés ya suma 6 goles en este Mundial, consolidándose como máximo artillero del torneo actual junto a Messi. Su registro de 18 tantos lo coloca por encima de Klose y lo deja a un solo paso del capitán argentino, quien lidera la tabla histórica con 19. La posibilidad de que Mbappé lo iguale o supere en este mismo campeonato agregará suspenso a cada encuentro que reste.

Más allá de las cifras, Mbappé se ha transformado en el símbolo de una generación que busca mantener a Francia en la cima del fútbol mundial. Su velocidad, precisión y capacidad de aparecer en los momentos decisivos lo convierten en el jugador más determinante de la actualidad.

Your Superior Player of the Match is Kylian Mbappé. 🔥



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Próximo desafío

Con esta victoria, Francia avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Paraguay, sorprendente verdugo de Alemania en tanda de penales. El duelo se disputará el 4 de julio en Filadelfia, y será otra oportunidad para que Mbappé siga escribiendo historia.

El triunfo sobre Suecia reafirma a Francia como candidata al título y coloca a Mbappé en la cúspide de la historia mundialista. Superó a Klose y ahora acecha a Messi, en una carrera que podría definirse en este mismo torneo. La combinación de juventud, experiencia y poder ofensivo convierte a los galos en una máquina difícil de detener, mientras el planeta sigue atento cada paso de su estrella.