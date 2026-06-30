LeBron James, máximo anotador histórico de la NBA, confirma su salida de los Lakers tras casi 10 años de historia

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noticia sacudió al mundo del baloncesto: LeBron James anunció su salida de Los Angeles Lakers después de ocho años vistiendo la camiseta púrpura y oro.

El jugador de 41 años, considerado uno de los más grandes atletas de la historia, deja atrás un ciclo marcado por el campeonato de 2020 y por innumerables récords que lo consolidan como figura central de la NBA. En su mensaje de despedida, agradeció a la franquicia y expresó que fue un honor continuar el legado de quienes lo precedieron.

El 'Rey' y los Lakers: Una alianza que revivió al equipo

LeBron no solo fue un líder en la cancha, sino también un símbolo de resiliencia y excelencia. Su llegada a los Lakers en 2018 revitalizó a una franquicia que atravesaba años de sequía, y en apenas dos temporadas logró el título en la burbuja de Orlando, un campeonato que muchos consideran uno de los más difíciles de la historia por las condiciones sanitarias y emocionales.

Durante su paso por Los Ángeles, James promedió más de 26 puntos por partido y se convirtió en el máximo anotador histórico de la NBA, superando la marca de Kareem Abdul-Jabbar.

Este logro lo coloca en una dimensión única, aunque él mismo ha reconocido en varias ocasiones que para él, Michael Jordan sigue siendo el mejor de todos los tiempos, una muestra de humildad que alimenta el debate eterno entre aficionados y especialistas.

James utilizó sus redes para confirmar su salida y agradecer al club que lo tuvo casi una década.

Récords y legado

Entre los hitos más destacados de su carrera en los Lakers se encuentran:

Haber superado múltiples registros individuales, incluyendo partidos consecutivos con más de 30 puntos .

múltiples registros individuales, incluyendo con . Convertirse en el primer jugador en compartir cancha con su hijo , Bronny James, en 2024, un hecho histórico para la liga.

, Bronny James, en 2024, un hecho histórico para la liga. Romper marcas de playoffs y consolidarse como uno de los jugadores más longevos en mantener un nivel de élite .

en . Su legado trasciende las estadísticas: LeBron fue un referente de liderazgo, disciplina y compromiso social, utilizando su voz para causas comunitarias y educativas.

Su lugar en la historia: ¿A dónde irá ahora?

Aunque su salida de los Lakers marca el fin de una era, el debate sobre su lugar en la historia de la NBA se mantiene vivo. Para muchos, superar a Jordan en varios registros lo convierte en el mejor de todos los tiempos; para otros, el impacto cultural y deportivo de Jordan sigue siendo insuperable.

Ahora, con su ingreso oficiala la agencia libre, James buscará iniciar una nueva etapa para afrontar su 24° temporada en la NBA con todas las ganas de desafiar la historia y al tiempo. Entre los equipos que más resuenan para unirlo a sus filas se encuentra los Golden State Warriors , quienes hace mucho mostraron interés en reunir a James con su máxima estrella, Stephen Curry.

Existe la posibilidad de que los Warrios junten a Curry con James

La despedida de LeBron James de los Lakers no es solo un cambio de camiseta: es el cierre de un capítulo que quedará grabado en la memoria de la NBA. Ocho años, un campeonato, récords históricos y la huella imborrable de un jugador que redefinió lo que significa ser un atleta de élite.

Ahora, con 41 años y rumbo a una nueva temporada, el "Rey" busca un nuevo desafío, mientras el mundo del baloncesto se prepara para seguir escribiendo la historia junto a él.