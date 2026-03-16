Franco Velazco lanzó fulminante mensaje contra Alianza Lima: "Pretenden ganar todo en mesa"

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, lanzó un fulminante mensaje contra Alianza Lima tras las sanciones que recibieron el entrenador Javier Rabanal y el volante Jairo Concha. Al respecto, asegura que el conjunto blanquiazul "pretende ganar todo en mesa".

Franco Velazco lanzó fulminante mensaje contra Alianza Lima

El último sábado, 14 de marzo, la 'U' obtuvo tres puntos tras derrotar 2 a 0 a UTC, por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026, en un encuentro disputado en el estadio Monumental. Los autores de los goles fueron Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

En dicho partido se ausentaron el técnico Javier Rabanal y el volante Jairo Concha debido a que fueron sancionados por dos y cuatro fechas, respectivamente, por la Comisión Disciplinaria , a raíz del altercado que tuvieron con con hinchas de Sporting Cristal, a finales de febrero.

Fue así que, tras el término del partido ante el conjunto cajamarquino, Velazco expresó su total descontento con las inhabilitaciones de los miembros del club merengue y apuntó hacia Alianza Lima de manera tajante.

En primer lugar, cuestionó que un equipo que no tenía nada que ver con el cotejo ante el cuadro rimense pueda presentar un reclamo, por lo que consideró que se ha abierto una especie de caja de Pandora con la que "cualquier club pueda presentar un reclamo ante alguna situación que considera como una falta de disciplina".

Además, cuestionó la razón de estos reclamos deslizó la posibilidad de que se realizan con la finalidad de obtener ventajas en el campeonato. El directivo 'crema' adelantó las cartas en el asunto que tomará Universitario y confirmó que presentará denuncias y actuará ante cada situación que considere injusta.

"¿Sorprende que la denuncia venga por parte de Alianza Lima? No. Ya tienen varios antecedentes. Desde 2023 están con denuncias y pretenden ganar todo en mesa", aseveró.

"Claramente están sacando ventaja y creo que ya no tapan el sol con un dedo. No me sorprende, tienen varios antecedentes desde el año 2023, están con denuncias y pretender ganar todo en mesa. Se mancha el fútbol, se mancha la pelota, se mancha todo"



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Buscarán destituir la Comisión Disciplinaria

En otro momento, el administrador de Universitario adelantó una medida categórica que viene planteando el club. Resulta que solicitarán la destitución de la Comisión Disciplaria-FPF.

"Lo que vamos a presentar es una carta pidiendo que se destituya esta comisión y solicitando que los clubes de fútbol, de manera democrática, escojan a los miembros de la comisión como se solía hacer en el tema de la Asociación", indicó a L1 Max.

Es así como, Franco Velazco, administrador de Universitario lanzó un mensaje fulminante contra Alianza Lima a raíz de su reclamo en las sanciones contra el entrenador Javier Rabanal y el volante Jairo Concha. Al respecto, afirmó que el conjunto blanquiazul, desde 2023 viene presentando denuncias y que "pretende ganar todo en mesa".