Universitario alista pedido de sanción contra Paolo Guerrero tras suspensión de Javier Rabanal y Jairo Concha

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente en el fútbol peruano volvió a calentarse luego de que se oficializaran las sanciones para Javier Rabanal y Jairo Concha por el incidente con hinchas de Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Tras conocerse el castigo, Universitario presentará un pedido de sanción contra Paolo Guerrero.

Concha y Rabanal fueron sancionados

Todo comenzó tras el empate 2-2 entre Universitario y Cristal en el Alberto Gallardo. Cuando el partido ya había terminado y los jugadores se dirigían hacia el vestuario, se produjo un cruce verbal entre integrantes del cuadro crema y algunos hinchas rimenses.

En ese momento, el futbolista Jairo Concha y el técnico Javier Rabanal quedaron involucrados en el incidente, situación que terminó siendo revisada por las autoridades disciplinarias del campeonato.

El viernes 13 de marzo se hicieron oficiales las sanciones. Jairo Concha recibió dos fechas de suspensión, mientras que Javier Rabanal fue castigado con cuatro partidos, lo que en principio lo dejaría fuera del esperado clásico frente a Alianza Lima.

La decisión generó inmediato movimiento en tienda merengue, donde empezaron a evaluar los pasos a seguir para intentar revertir parte del castigo.

Universitario prepara apelación

Según reveló el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola en el programa de YouTube Mano a Mano, Universitario ya tendría definida su estrategia frente a las sanciones.

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🗣️ @MSUCCAR: "Hace una hora adelantamos lo que ya se hizo oficial: dos fechas de sanción para Concha y cuatro para Rabanal".



🗣️ @Mauricioldm1: "Me han alcanzado que la 'U' buscará que se sancione a Paolo Guerrero... pic.twitter.com/pySLk9GOJE — DENGANCHE (@denganche) March 13, 2026

El comunicador explicó que el club crema apelaría únicamente por el castigo al entrenador Javier Rabanal, buscando reducir la sanción que actualmente lo dejaría sin dirigir en el clásico.

"La 'U' va a apelar por la sanción de Rabanal, mas no por la de Concha, porque la de Concha tiene dos fechas de sanción, Rabanal tiene cuatro y, por tanto, pueden hacerlo. Es lo que me alcanzaron", señaló.

Universitario va contra Paolo Guerrero

Pero eso no sería todo. De acuerdo con la misma información, Universitario también estaría evaluando ir a la carga con un pedido de sanción contra Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima.

El argumento que usaría el club tendría relación con un hecho ocurrido el año pasado durante los playoffs de la Liga 1 2025. En aquella ocasión, el 'Depredador' respondió a las críticas de los hinchas de Cristal con un gesto hacia la tribuna, recordándoles que ya les había anotado en un triunfo anterior.

Sobre este tema, Mauricio Loret de Mola explicó el razonamiento que manejaría el cuadro crema.

"Entiendo que, como dije hace algún tiempo, la 'U' va a ir a la carga por buscar que a Paolo se le sancione por una situación que ocurrió hace algunos meses. ¿Cuál es el precedente? Que a Valera también lo sancionaron después de mucho tiempo. Entiendo que ese es el fundamento", explicó.

Así, tras conocerse la suspensión de Javier Rabanal y Jairo Concha por el incidente con hinchas de Sporting Cristal, Universitario no solo analiza una apelación para su técnico, sino que también evalúa presentar un pedido de sanción contra Paolo Guerrero.