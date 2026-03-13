RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Toman cartas en el asunto

Alianza Lima alista drásticas medidas contra Sporting Cristal tras incidentes de hinchas en Matute

La clasificación de Sporting Cristal a la Copa Libertadores provocó incidentes en Matute, por ello Alianza Lima prepara drásticas medidas contra el club rimense.

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/03/2026

Luego de que Sporting Cristal lograra su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer a Carabobo en penales, algunos incidentes protagonizados por hinchas en los alrededores de Matute generaron molestias en Alianza Lima, que ahora analiza medidas frente a lo ocurrido.

Disturbios en Matute

Todo comenzó luego de que Sporting Cristal sellara su clasificación internacional. El equipo rimense disputó su partido de Copa Libertadores en el Alejandro Villanueva, recinto que pertenece a Alianza Lima y que fue alquilado para el compromiso internacional.

Sin embargo, la alegría del triunfo se empañó por los disturbios afuera del estadio. Luego de enfrentar a Carabobo, trascendió que grupos de hinchas celestes y barristas blanquiazules se enfrentaron, dejando un ambiente de caos total cerca del recinto.

En medio de estos incidentes también se registraron daños en murales y pintas en viviendas cercanas al estadio, lo que encendió las alarmas en la directiva íntima.

Los videos de los daños circularon en un abrir y cerrar de ojos; por eso, en Alianza Lima analizaron qué acciones frente a esta situación.

Alianza toma decisión

Con el paso de las horas, el periodista José Varela reveló que la directiva blanquiazul ya habría tomado una primera medida para evitar que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.

Según explicó el comunicador, Alianza Lima incluirá nuevas condiciones en el contrato de alquiler del estadio cuando se trate de partidos internacionales.

"Para un próximo alquiler de Matute, Alianza Lima incluirá en el contrato un fondo de garantía frente a posibles daños a viviendas aledañas. Cabe precisar que, a medida que un club avance en su participación internacional, se elevará el precio del alquiler del estadio", señaló el periodista en su cuenta de X.

Además, también se indicó que el monto del alquiler podría incrementarse para los partidos que Sporting Cristal dispute en la fase de grupos de la Copa Libertadores, dependiendo del avance del equipo en el torneo.

Inspección en Matute

Tras los incidentes, Alianza Lima realizó una inspección dentro del estadio para verificar si los murales del recinto habían sufrido algún tipo de daño.

Según informó nuevamente José Varela, el club íntimo confirmó que los murales dentro de Matute no fueron vandalizados luego del partido ante Carabobo.

"Alianza Lima verificó que los murales de Matute -alquilado a Sporting Cristal para Copa Libertadores- no fueron vandalizados tras el duelo ante Carabobo. Sin embargo, el club íntimo ya solicitó a la directiva rimense el pago por pintas realizadas en una vivienda aledaña afectada", detalló.

Pese a lo ocurrido, ambas instituciones mantienen una buena relación institucional y Sporting Cristal aceptó asumir los costos de reparación de los daños ocasionados en los exteriores del estadio.

Así, Alianza Lima alista drásticas medidas contra Sporting Cristal tras los incidentes de hinchas en Matute, buscando proteger el estadio y las viviendas cercanas cuando se vuelva a alquilar el recinto para partidos internacionales de Copa Libertadores.

