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Ministerio de Cultura rechaza presunta discriminación en Universitario vs UTC tras protocolo antirracismo

El Ministerio de Cultura se pronunció luego de la activación del protocolo antirracismo en el partido entre Universitario y UTC, tras denuncias de insultos racistas desde la tribuna contra un jugador cajamarquino.

Ministerio de Cultura se pronunció tras la activación del protocolo antirracismo
Ministerio de Cultura se pronunció tras la activación del protocolo antirracismo (Composición Exitosa)

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/03/2026

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El Ministerio de Cultura del Perú emitió un comunicado oficial tras lo ocurrido en el partido entre Universitario de Deportes y Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), donde se activó el protocolo antirracismo en pleno encuentro. El pronunciamiento fue difundido el 15 de marzo y responde a denuncias de frases con connotación racista provenientes de la tribuna sur del estadio durante el partido.

En el documento, la institución expresó su rechazo frente a lo sucedido. "El Ministerio de Cultura expresa su rechazo frente al presunto acto de discriminación étnico-racial ocurrido durante el encuentro deportivo", señala el texto. 

El comunicado explica que la activación del protocolo se dio luego de que se reportaran insultos dirigidos a un jugador del equipo cajamarquino.

La entidad recordó que este tipo de hechos no solo afectan al deportista que recibe los insultos, sino que también tienen un impacto en el ambiente del deporte. Según el comunicado, las expresiones racistas vulneran la dignidad de las personas y van en contra del principio de igualdad y no discriminación que el Estado peruano debe garantizar.

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Rechazo a actos de discriminación

El ministerio indicó que los hechos denunciados representan una situación grave dentro del fútbol profesional. De acuerdo con la institución, las expresiones racistas en los estadios no deben normalizarse, ya que promueven prácticas de discriminación que afectan la convivencia y el respeto en los espacios públicos.

El documento también subraya que el deporte debe ser un espacio de integración y respeto. Por ello, el comunicado recalca que la discriminación étnico-racial debe ser erradicada de cualquier escenario deportivo, incluyendo los partidos de fútbol profesional que convocan a miles de personas en todo el país.

En ese sentido, la institución reiteró su preocupación por lo ocurrido durante el encuentro entre Universitario y UTC, señalando que corresponde a las autoridades deportivas esclarecer lo sucedido.

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Solicitarán información a autoridades deportivas

El Ministerio de Cultura informó que pedirá información a las entidades responsables del fútbol peruano. Entre ellas se encuentran el Club Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Liga de Fútbol Profesional.

El objetivo de esta solicitud es dar seguimiento al caso y conocer los detalles de lo ocurrido durante el encuentro deportivo. Según el comunicado, las autoridades deberán proporcionar información que permita aclarar si existieron expresiones discriminatorias y qué medidas se adoptaron tras la activación del protocolo.

Además, la institución señaló que este proceso busca garantizar que los hechos denunciados sean investigados. De confirmarse la existencia de actos de discriminación, estos deberán ser sancionados conforme a la normativa vigente, indica el pronunciamiento oficial.

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