Futbolista y estrella que jugará el Mundial 2026 fue detenido 7 horas en EE. UU.: ¿Cuál fue el motivo?

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un futbolista vivió momentos de tensión tras llegar a Estados Unidos (EE. UU.) para disputar el Mundial 2026: fue detenido e interrogado por 7 horas por un inesperado motivo, que generó el debate en las redes sociales y el ámbito deportivo.

Futbolista fue retenido por 7 horas por este motivo

La fiesta por la Copa Mundial de la FIFA 2026 que iniciará este jueves 11 de junio mantiene en alta expectativa a los hinchas a nivel internacional. Sin embargo, el importante evento deportivo que se disputará en tres países y 16 vibrantes ciudades anfitrionas, con un nuevo formato ampliado de 48 equipos se ha visto opacada por una inesperada noticia que implicó a un destacado futbolista.

De acuerdo a medios internacionales, la llegada de la selección de Irak a EE. UU. terminó envuelta en una fuerte polémica. El delantero y capitán, Aymen Hussein, una de las máximas figuras del fútbol iraquí, fue retenido durante siete horas en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago.

La delegación iraquí que llegaba para entrenar y prepararse previamente a su partido para el Mundial programado para el 16 de junio, pasó una exhaustiva inspección por las autoridades migratorias estadounidenses. Cuando todos creían que la revisión se darían sin contratiempos, Hussein fue separado del resto del equipo y sometido a un largo interrogatorio.

Los compañeros del futbolista calificaron el suceso como algo injusto y detallaron a medios deportivos como un acto sospechoso solo por su origen; ello, luego de que las autoridades en EE. UU. detallaran que la detención del deportista se habría originado por una presunta confusión de identidad con otro ciudadano iraquí.

Federación de Irak critica a FIFA por detener a Aymen Hussein

El futbolista de 30 años de edad debió afrontar en solitario la investigación de los agentes federales en las oficinas del aeropuerto antes de recibir su autorización de ingreso y poder ir al hotel donde se hospedaría su delegación. Como era de esperarse, su retención generó la molestia de la Federación Iraquí de Fútbol.

A través de su cuenta oficial de X, la dirigencia de ese país cuestionó duramente la organización general del Mundial 2026 debido a los excesivos filtros de seguridad. "Cuando el máximo goleador de Irak, clasificado para el mayor evento deportivo del planeta, puede ser tratado como un sospechoso a su llegada", escribieron en un inicio.

Seguidamente, exigieron una cobertura periodística equitativa en comparación con torneos pasados al sentenciar: "Durante años, cada aspecto de la organización en Qatar ha sido escrutado, comentado y criticado. Espero que Estados Unidos sea objeto del mismo nivel de exigencia y de la misma cobertura mediática".

Félicitations à la FIFA pour avoir attribué la Coupe du Monde à un pays capable de retenir pendant 7 heures un joueur qui n'a jamais fait parler de lui autrement que par ses performances sur le terrain.



Quand le meilleur buteur de l'Irak, qualifié pour le plus grand événement... pic.twitter.com/FJvO2TEitf — IRAQ FRA (@IraqFootFR) June 6, 2026

¿Fotógrafo de la selección iraquí en problemas?

La situación no afectó únicamente al delantero que anotó el gol del triunfo en el partido de repechaje ante Bolivia y contribuyó para que su país vuelva a una Copa del Mundo después de 40 años, sino también a Talal Salah, fotógrafo oficial de la selección iraquí, quien permaneció retenido durante más de 10 horas y finalmente no recibió autorización para ingresar a Estados Unidos.

Según la misma fuente citada por Reuters, también fue sometido a verificaciones de seguridad y revisiones de sus dispositivos electrónicos antes de que se le negara la entrada al país.

Es así como la llegada de la selección de Irak a EE. UU. terminó envuelta en una polémica a días del inicio del Mundial 2026: el futbolista y capitán del equipo, Aymen Hussein, fue detenido e interrogado por siete horas en el aeropuerto de Chicago tras ser confundido con otra persona.