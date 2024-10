¿La revancha de Ricardo Gareca? Perú vs Chile puede ser el renacer del 'Tigre', aseguró Fleischman

La dura derrota de la Selección Peruana por 4-0 ante Brasil ha generado fuertes críticas contra los dirigidos por Jorge Fossati tras la pobre imagen que se vio este último martes. Por ello, Exitosa conversó con Eddie Fleischman para conocer sus sensaciones por esta estrepitosa caída en Brasilia.

Como se sabe, el 'colorado' es un duro crítico del entrenador uruguayo y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, el periodista dejó de lado el análisis de la Bicolor y se enfocó en la actualidad de Ricardo Gareca, DT de Chile, quien será el próximo rival del combinado patrio y quien se encuentra en la cuerda floja debido a los malos resultados al frente de la 'Roja'.

Para Eddie Flesichman, el encuentro entre Perú y Chile significaría una especie de revancha para el estratega argentino quien es muy recordado en nuestras tierras por devolvernos a un Mundial luego de 36 años. Por ello, el hombre de prensa señaló que este podría ser una especie de renacer para el 'Tigre' al mando de los sureños.

El colorado también hizo énfasis en el bajo rendimiento de la Bicolor al frente de Brasil luego de la goleada por 4-0. El conductor apuntó sus balas contra el extécnico de Universitario al tener poca autocrítica por el abultado resultado.

"Brasil resultó ser mejor de lo que pensaba y Perú fue peor de lo que pensaba, pero si hubo consenso es en el hecho de que Perú es solido para defender mientras no le hagan el gol. Es un técnico que tiene el ego bastante elevado y siento que le cuesta muchísimo reconocer que en casos no acierta", afirmó.

"El equipo peruano no propone nada con la pelota, aguantó mientras fue posible, pero le hicieron el primero y se acabó el partido. Yo no concibo que en tiempos de VAR un entrenador diga que no entiende como un árbitro cambió su decisión en el penal si el VAR nació para corregir decisiones y no es que pitó algo indebido ya que pitó dos penales ajustados al reglamento", concluyó.