Hackean cuenta de la Conar y publican explosivas acusaciones contra Agustín Lozano

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) quedó en el ojo de la tormenta tras un explosivo video en su Instagram con graves acusaciones contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y su presidente Agustín Lozano. Minutos después, aseguró que fue producto de un hackeo y que el contenido no reflejaba su postura, aunque igual desató polémica en el fútbol peruano.

Explosivas acusaciones contra Lozano

La madrugada del jueves 7 de agosto, seguidores de la Conar en Instagram se toparon con un inusual video. En él, tres supuestos árbitros peruanos, con la voz distorsionada y sin mostrar el rostro, lanzaban duras acusaciones contra el presidente de la FPF.

La cuenta oficial de Instagram de la CONAR publica este video realizando diversas críticas a la gestión de Agustín Lozano. Indican que hay árbitros que tienen deudas de 15 mil soles y hasta lo llaman "revendedor de entradas". Muchas cosas más en este video de 5 minutos. TERRIBLE. pic.twitter.com/lhCQxtBl3y — Joseph Fajardo (@josephfajardo03) August 8, 2025

"Desde 2018, los árbitros de fútbol hemos sido secuestrados por el actual presidente de la FPF. Este señor y su junta directiva tiene sometida a todo el sistema arbitral. Él y su junta directiva decide quiénes ascienden a categorías superiores", se escucha decir en el material.

Los denunciantes también señalaron que Agustín Lozano manejaría la Asociación Nacional de Árbitros del Perú "a su antojo" para garantizar apoyo electoral en futuras elecciones. Como ejemplo, indicaron que en 2024 "llevó a su equipo a la Liga 1 de fútbol en el Perú, con todas las polémicas que se dieron en su momento".

En el mismo video, los árbitros anónimos afirmaron que la FPF mantiene deudas económicas con ellos, llegando en algunos casos a los 15 mil soles. "No hay presupuesto adecuado y con el paso de las semanas no hay pagos, algo que pasa todos los años", sostuvieron.

También cuestionaron la independencia de la Conar, asegurando que la última directiva arbitral fue designada "a dedo" y que una de sus integrantes estaría postulando al directorio de la FPF, lo que, según ellos, generaría un evidente conflicto de intereses.

Respuesta oficial de la Conar

Horas después de que el video se hiciera público, la Conar sacó un comunicado donde rechazó de plano las acusaciones. Dijo que su Instagram habría sido hackeado y usado por terceros para subir contenido que no representa su posición.

"Rechazamos categóricamente los contenidos difundidos durante el período en que nuestra cuenta estuvo comprometida", señaló la entidad, asegurando que ya se han iniciado las acciones legales para dar con los responsables del ataque cibernético.

Asimismo, se comprometieron a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y proteger la integridad de la institución y sus miembros.

Tras el hackeo a la cuenta de la Conar, el video con explosivas acusaciones contra Agustín Lozano se propagó rápidamente por redes sociales, llegando a hinchas, árbitros y dirigentes.