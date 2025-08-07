Alianza Lima confirmó el fichaje de Gianfranco Chávez: "Una nueva historia comienza en La Victoria"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima sumó un nuevo fichaje en este mercado de medio año el cual se había especulado desde hace varios días. A través de sus redes sociales, el equipo blanquiazul anunció el flamante fichaje de Gianfranco Chávez pensando en reforzar el equipo de cara al Torneo Clausura.

"Una nueva historia comienza en La Victoria. Gianfranco Chávez ya es blanquiazul. ¡A darlo todo!", indicó la publicación íntima en sus plataformas oficiales la cual de inmediato contó el respaldo masivo de los hinchas.

Gianfranco Chávez se convirtió en jugador de Alianza Lima

Todo comenzó semanas atrás cuando Gianfranco Chávez fue incluido en la lista de jugadores que serían dejado de lado del platel de Sporting Cristal por pedido expreso de Paulo Autuori. A pesar de haber sido formado en sus canteras y de haber sido parte del plantel campeón del 2020, el central nacional no convenció al estratega brasileño.

Sabiendo que desde inicio de año faltó el fichaje de un defensor, la dirección deportiva de Alianza Lima se contactó con el entorno del central para iniciar negociaciones. Con el pasar de los días, las conversaciones fueron avanzando para finalmente cerrar la operación este jueves 7 de agosto.

Ahora, el futbolista de 26 años tendrá que pelear un lugar en la defensa titular de Alianza Lima junto a Carlos Zambrano y Renzo Garcés quienes han sido la dupla inamovible durante toda la temporada.

¿Cuánto pagó Alianza Lima por el fichaje de Gianfranco Chávez?

De acuerdo a la información, la clausula de Gianfranco Chávez no era de las más caras dentro del equipo bajopontino. Según indicó el portal Ovación, la suma que habrían desembolsado la directiva íntima ascendería a 200 mil dólares americanos.

Como se recuerda, en horas de la mañana de este jueves 7 de agosto, las redes sociales de Sporting Cristal dejaron un sentido mensaje de despedida al central quien jugó toda su carrera profesional vistiendo sus colores.

"Nunca olvidaré los momentos que vivimos juntos. Ni los buenos, ni los no tan buenos. Todos fueron aprendizaje y formaron lo que soy. Me voy con el orgullo y la frente en alto de haber defendido esta camiseta con todo mi corazón, respeto y entrega que se merece ¡Gracias por tanto, Sporting Cristal!", escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Alianza Lima presentó oficialmente a Gianfranco Chávez como su nuevo jugador por las próximas dos temporadas y media. Ahora, el defensor deberá convencer al técnico Néstor Gorosito para ganarse un lugar en el equipo titular.