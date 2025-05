Hernán Barcos asegura que no hubo mano en su gol anulado: "Está pasando mucho con nosotros"

11/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se quedó con un amargo empate 1-1 ante Atlético Grau en la fecha 12 del Torneo Apertura. Neri Bandiera abrió el marcador a los 18 minutos y complicó a los íntimos, pero Hernán Barcos empató con un golazo cerca del entretiempo. Sin embargo, el árbitro Edwin Ordóñez revisó la jugada por indicación del VAR y anuló el tanto por una supuesta mano.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre empate de Alianza?

Tras el partido, Hernán Barcos aclaró que en ningún momento la pelota le tocó la mano. De hecho, dijo que pensó que fue un jugador de Atlético Grau quien la tocó. Según lo que le comentó el árbitro Edwin Ordóñez, el VAR le indicó que sí hubo contacto con su brazo.

"El árbitro dice que me pega en la mano. Yo en ningún momento siento que me choca en la mano. Yo pienso que le toca en la mano al defensor, a mí no . Pero él dice que en el VAR se ve que me pega a mí en la mano y por eso invalida el gol. Son situaciones que pasan, lamentablemente está pasando últimamente mucho con nosotros", expresó Barcos.

Respecto al arbitraje, prefirió no entrar en detalles: "El tema de los árbitros es algo que no a mí no me corresponde hablar. Se equivocan a favor o en contra, normalmente pasa, pero no me gusta que sea vea como una excusa que nos están perjudicando. Le dije que no nos gustaba su predisposición".

El empate dejó un sabor amargo, pero en Alianza Lima no hay tiempo para lamentos. El equipo blanquiazul ya piensa en lo que se viene y sabe que no puede bajar los brazos.

"Hay que cambiar el chip, nos quedan cinco días para una nueva final en la Copa Libertadores. Tenemos que ir a Córdoba, sabemos que en este partido no estuvimos en el nivel que deberíamos. Vamos a dejar todo para clasificar en la Libertadores y en el campeonato local tratar de ganar todos los partidos que nos quedan", finalizó el 'Pirata'.

Alianza Lima vs Talleres

El jueves 15 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, Alianza Lima visitará a Talleres en Argentina por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores.

El gol anulado a Hernán Barcos sigue siendo uno de los momentos más comentados del empate entre Alianza Lima y Atlético Grau. Al final, el marcador terminó 1-1, dejando a ambos equipos con un punto cada uno.