Hernán Barcos incómodo por el retraso del torneo local: "Venimos trabajando desde el 5 de diciembre"

28/01/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El goleador de Alianza Lima, Hernán Barcos, expresó su incomodidad por el retraso del inicio de la Liga 1 tras la disputa entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes opositores, por los derechos de televisación.

Al respecto, el delantero de 38 años lamentó la situación que vive el balompié peruano y recordó que viene entrenando junto a sus compañeros "desde el mes de diciembre" del año pasado para iniciar el certamen de la mejor manera.

"No sabemos ni cuándo va a empezar, ojalá se resuelva rápido. Desde el 5 de diciembre estamos trabajando, parece hasta sin sentido, pero esperemos que se resuelva pronto", declaró el atacante blanquiazul.

Por otro lado, Barcos divulgó que intenta transmitir un mensaje de calma entre sus colegas, sobre todo en los más jóvenes, que inician sus carreras deportivas.

"Hay que tener paciencia, no queda otra, no depende de nosotros, depende del club y de la Federación, que lamentablemente no está en su mejor momento", acotó.

Por otra parte, desestimó la desorganización de la liga profesional en los últimos tiempos. A detalle, rememoró que durante su estancia residiendo en el Perú siempre se aplazaron las inauguraciones de los campeonatos.

"Los dos años que estuve acá en Perú siempre hay una fecha de inicio y después empieza en quince o veinte días después, acá parece que es normal, pero esperemos que no pase más", añadió.

Finalmente, notificó que el plantel de Guillermo Salas intentará preparase mediante la competencia interna.

"Otro día más tratando de agarrar ritmo entre nosotros por lo menos para que cuando comience el campeonato, que no sabemos cuándo va a ser, empezar de la mejor forma", finiquitó.