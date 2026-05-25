Ignacio Buse cayó 3 a 1 ante el ruso Andrey Rublev en la primera ronda del Roland Garros 2026

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A solo dos días después de consagrarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, la primera raqueta nacional aumió el desafío de enfrentarse al tenista ruso Andrey Rublev y cayó 3 a 1 en la primera ronda del Roland Garros 2026 por lo que se despidió del Grand Slam.

Luchó, pero no alcanzó para vencer al N° 13 del ranking ATP

La mañana de este lunes, 25 de mayo, el deportista peruano se enfrentó a nada más y nada menos que al N° 13 del ranking ATP, Andrey Rublev, en un duelo que se extendió por 3 horas con 39 minutos de juego sobre el terreno de juego parisino.

Cabe mencionar que, el reciente campeón del ATP 500 de Hamburgo (Alemania) no tuvo un arranque esperado en la primera ronda de este Grand Slam por lo que se vio perjudicado por el juego agresivo caracterísitico de su oponente ruso.

Este último ocasionó que 'Nacho' cometa algunos errores los cuales aprovechó a su favor y con ayuda de la potencia de sus golpes con la raqueta, su figura ante el deportista 22 de años por lo que logró quedarse con el primer parcial 6 a 3 en un enfrentamiento que duró más de 390 minutos.

Posteriormente, en el segundo juego, Buse reaccionó y sacó a relucir su talento que demostró días atrás en Alemania. Elevó su nivel ante Rublev mostrándose más sólido en el servicio, recurrió a los intercambios largos poniendo en aprietos a su rival.

Pese a ello el tenista ruso encontró la igual y fue en la muerte súbita en la que Buse demostró personalidad y gran precisión en sus tiros por lo que respondiendo con total autoridad logró sacar un triunfo de 7 a 6 tras una que duró 1 horas y 24 minutos.

Luego, en el desarrollo del tercer set, la exigencia del partido favoreció a Rublev, mientras que el desgaste físico jugó en contra de Iganacio Buse, por lo que en 47 minutos el tenista ruso se impuso con un claro 6 a 3.

¡¡ESTÁS LOCO, 'NACHO'!! ¡PUNTAZO DE IGNACIO BUSE PARA GANARLE EL SEGUNDO SET AL RUSO RUBLEV! 🤯🇵🇪🎾 pic.twitter.com/tW739aDXjS — Pase Filtrado (@pasefiltradope) May 25, 2026

La palabra de Buse tras despedirse del Grand Slam

Ya para el cuarto set, Buse estuvo apunto de igualar el marcador, sin embargo, errores no forzados y el desgaste de la contienda terminaron por inclinar la balanza a favor de su oponente ruso que terminpo por ganarle 7 a 5 en 51 minutos, de esta forma Ignacio Buse le dijó adiós al Roland Garros 2026.

Después, en diálogo con la prensa, el tenista peruano expresó: "Yo siempre digo que el objetivo no me gusta que sea por ranking, sino que trato de seguir mejorando, en detalles, en qué cosas puedo perfeccionar fuera de la cancha y dentro de la cancha (...) hay que enfocarse en esos pequeños detalles para seguir perfeccionándolo".

En un momento muy bueno en su carrera tras obtener el trofeo del ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano Ignacio Buse cayó 2 a 1 ante su rival ruso Andrey Rublev en la primera ronda del Roland Garros y le dijo adiós al Grand Slam.