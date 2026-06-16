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Victoria peruana

Ignacio Buse derrotó a Marcos Giron y clasificó a octavos de final del ATP 500 de Queen's

Ignacio Buse logró una espectacular remontada en su debut sobre césped dentro del ATP 500 de Queen's tras derrotar a Marcos Giron. El tenista peruano clasificó a octavos de final.

Ignacio Buse clasificó a octavos de final de ATP 500 Queen's.
Ignacio Buse clasificó a octavos de final de ATP 500 Queen's. Composición Exitosa

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/06/2026

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¡Histórico triunfo! Ignacio Buse vuelve a dejar en alto el nombre del Perú. El joven tenista nacional remontó un partidazo, salvó tres match points y clasificó a octavos de final del ATP 500 de Queen's tras derrotar al estadounidense Marcos Giron.

Ignacio Buse pasó a octavos de final del ATP 500 de Queen's

¡Otra victoria de 'Nacho'! Ignacio Buse vuelve a sorprender a sus seguidores y esta vez al debutar con el pie derecho en el ATP 500 de Queen's este martes 16 de junio. El tenista peruano jugó su primera temporada demostrando sus mejores habilidades que lo llevaron a seguir adelante en el circuito profesional.

El estadounidense Marcos Giron comenzó el encuentro salvando dos bolas de break en contra hasta ofrecer un servicio por 6-3 colocando el primer set a su favor y poner contra las cuerdas al tenista peruano.

Sin embargo, Buse no se amilanó y demostró lo mejor de sí mismo hasta lograr encontrarse más cómodo con el servicio y dominar un segundo parcial por 7-5, forzando así una decisiva tercera manga, en la cancha 5 del Queen's Club de la ciudad de Londres, Reino Unido. Ninguno de los dos jugadores cedió terreno y resolvieron el encuentro en un extenso y dramático 'tie break'.

En este tercer parcial, el peruano Ignacio Buse, con solo 22 años, se impuso y logró derrotar al estadounidense Giron por 7(10)-6(8) sobre el césped. Con esa remontada, nuestro compatriota logró su clasificación a octavos de final.

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¿Quién será el rival de Ignacio Buse en octavos de final?

Tras imponerse 2-1 sobre Giron y clasificar a octavos de final del ATP 500 de Queen's, Ignacio Buse se enfrentará a su próximo rival, el estadounidense Brando Nakashima, de 24 años de edad y actual número 32 del mundo, quien venció por un doble 6-3 al húngaro Marton Fucsovics (76° del ranking ATP). 

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El horario del partido aún no está definido, hasta el cierre de esta nota de Exitosa. Mientras la programación se define en las próximas horas, Ignacio Buse sigue dando su mayor esfuerzo para dejar en alto el nombre del Perú y esta vez lograr un pase a los cuartos de final del ATP 500 de Queen's.

Este martes 16 de junio, Ignacio Buse le dio vuelta a un partido durísimo y se impuso 2-1 (3-6/7-5/7-6) a Marcos Giron logrando clasificar a los octavos de final del ATP 500 de Queen's. Ahora el tenista deberá enfrentarse a Brandon Nakashima, un durísimo rival para el peruano, con mucha experiencia jugando en césped.

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