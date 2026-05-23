SISMO remece la selva del Perú HOY, sábado 23 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Por medio de una publicación en redes sociales, El COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional) que es el órgano del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó la presencia de un sismo en la selva del Perú que ha alertado a la población.

Magnitud del sismo

Un sismo de magnitud 3.6 se registró la tarde de este sábado 23 de mayo en la zona de Pampa Hermosa, entre las regiones de Ucayali y Loreto, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 4:20 p. m. y tuvo una profundidad de 16 kilómetros.

De acuerdo con el boletín informativo sísmico N.º 306-2026-INDECI/COEN, el epicentro del temblor se ubicó a 81 kilómetros al este de Tocache, en la región San Martín. La intensidad reportada fue de grado II en Tocache, por lo que el movimiento fue percibido de manera leve por la población.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.6 con epicentro en Pampa Hermosa, Ucayali - Loreto. pic.twitter.com/Ykz89EFHkT — COEN - INDECI (@COENPeru) May 23, 2026

El informe técnico precisa que las coordenadas del evento sísmico. Asimismo, el COEN detalló que el epicentro del sismo fue Pampa Hermosa, Ucayali - Loreto y que, hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales.

Ubicación en la que ocurrió el sismo

El mapa compartido por las autoridades muestra que el epicentro se localizó cerca del Parque Nacional Cordillera Azul, una zona ubicada entre la Amazonía peruana y la sierra oriental del país. El evento fue catalogado dentro del rango de magnitud menor a 4.5, identificado con color verde en la escala del COEN.

Tras el movimiento sísmico, es necesario precisar las indicaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) que exhorta a la población en tener lista una mochila de emergencia, conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, así como ubicarse en zonas seguras previamente identificadas dentro de viviendas o centros de actividades laborales.

Un aspecto a resaltar, es que el Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. Debido a esta situción, los temblores son frecuentes en distintas regiones del territorio nacional, por lo que Indeci y el IGP recomiendan estar preparados frente a cualquier emergencia.

Finalmente, este tipo de eventos hace que la población tome en consideraciones los aspectos preventivos que se difunden en diferentes canales de las autoridades correspondientes para garantizar que no haya pérdidas humanas en cualquier emergencia.