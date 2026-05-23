¡Atención! Nuevo subsidio económico: Consulta si eres beneficiario y revisa cuándo te pagan

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno ha confirmado la entrega de un nuevo subsidio económico para un sector de la población. El bono mensual de 1130 soles será abonado de manera gradual y tendrá cerca de 9 mil beneficiarios.

¿A qué sector de la población le corresponde este bono mensual?

El beneficio económico le corresponde a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas, particularmente a quienes prestaron servicio entre 1980 y 2000, que fueron reconocidos bajo la Ley 30826 del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.

¡Atención, veteranos de las Fuerzas Armadas! 🇵🇪



Ya se oficializó el bono mensual de S/ 1130 para licenciados veteranos reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Este beneficio corresponde a quienes realizaron servicio militar... — Cámara de Comercio Lima (@camaradelima) May 21, 2026

Requisitos para obtener el subsidio económico

Los veteranos que tendrán acceso a este bono deben haber participado en el Ejército del Perú habiendo finalizado el servicio bajo el rango de recluta, soldado, cabo, sargento segundo o sargento primero.

En el caso de la Marina de Guerra del Perú, como grumete, marinero o cabo en sus diversos rangos. Finalmente, dentro de la Fuerza Aérea del Perú, como aviador, cabo, sargento primero o sargento segundo. Incluso, se deberán tener en cuenta algunas especificaciones más como:

Haber servido en zonas de emergencia.

Participación en acciones de pacificación validadas por la institución armada a la que perteneció.

El tiempo de servicio debe haber sido de 12 a 24 meses continuos.

No contar con antecedentes policiales, penales o judiciales.

No figurar como deudor alimentario.

De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, la entrega del bono se realizará de manera mensual y vitalicia. Sin embargo, este beneficio no es remunerativo, pensionable ni forma parte de algún tipo de subsidio laboral. El pago se dará de manera progresiva y dependerá de la edad y condición de cada beneficiario.

¿Cómo será el orden para recibir el pago del subsidio económico?

La entrega del bono de 1130 soles se otorgará de manera mensual y vitalicia, siempre y cuando su solicitud sea aprobada y se complete el registro en el sistema del gobierno. Además, cabe resaltar que la distribución del dinero estará organizada por grupos según la prioridad de edad.

Primer año: Beneficiarios mayores de 60 años y personas con discapacidad permanente.

Segundo año: Beneficiarios de 55 a 59 años.

Tercer año: Beneficiarios de 50 a 54 años.

Cuarto año: Beneficiarios de 45 a 49 años.

Quinto año: Beneficiarios de 40 a 44 años.

En conclusión, el reconocimiento por parte del gobierno peruano hacía los veteranos con este nuevo subsidio económico hace que se priorice el bienestar del grupo de personas que han servido a la patria.