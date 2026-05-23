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¡Atención! Nuevo subsidio económico: Consulta si eres beneficiario y revisa cuándo te pagan

Por medio de una publicación se dio a conocer la confirmación de un nuevo subsidio económico para un sector de la población que tendrá dicho ingreso de manera mensual, siempre y cuando cumplan los requisitos.

Nuevo subsidio económico beneficiará a más de 9 mil peruanos
Nuevo subsidio económico beneficiará a más de 9 mil peruanos (Difusión)

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/05/2026

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El gobierno ha confirmado la entrega de un nuevo subsidio económico para un sector de la población. El bono mensual de 1130 soles será abonado de manera gradual y tendrá cerca de 9 mil beneficiarios.

¿A qué sector de la población le corresponde este bono mensual?

El beneficio económico le corresponde a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas, particularmente a quienes prestaron servicio entre 1980 y 2000, que fueron reconocidos bajo la Ley 30826 del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.

Requisitos para obtener el subsidio económico

Los veteranos que tendrán acceso a este bono deben haber participado en el Ejército del Perú habiendo finalizado el servicio bajo el rango de recluta, soldado, cabo, sargento segundo o sargento primero. 

En el caso de la Marina de Guerra del Perú, como grumete, marinero o cabo en sus diversos rangos. Finalmente, dentro de la Fuerza Aérea del Perú, como aviador, cabo, sargento primero o sargento segundo. Incluso, se deberán tener en cuenta algunas especificaciones más como:

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  • Haber servido en zonas de emergencia.
  • Participación en acciones de pacificación validadas por la institución armada a la que perteneció.
  • El tiempo de servicio debe haber sido de 12 a 24 meses continuos.
  • No contar con antecedentes policiales, penales o judiciales.
  • No figurar como deudor alimentario.

De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, la entrega del bono se realizará de manera mensual y vitalicia. Sin embargo, este beneficio no es remunerativo, pensionable ni forma parte de algún tipo de subsidio laboral. El pago se dará de manera progresiva y dependerá de la edad y condición de cada beneficiario.

¿Cómo será el orden para recibir el pago del subsidio económico?

La entrega del bono de 1130 soles se otorgará de manera mensual y vitalicia, siempre y cuando su solicitud sea aprobada y se complete el registro en el sistema del gobierno. Además, cabe resaltar que la distribución del dinero estará organizada por grupos según la prioridad de edad.

Primer año: Beneficiarios mayores de 60 años y personas con discapacidad permanente.

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Segundo año: Beneficiarios de 55 a 59 años.

Tercer año: Beneficiarios de 50 a 54 años.

Cuarto año: Beneficiarios de 45 a 49 años.

Quinto año: Beneficiarios de 40 a 44 años.

En conclusión, el reconocimiento por parte del gobierno peruano hacía los veteranos con este nuevo subsidio económico hace que se priorice el bienestar del grupo de personas que han servido a la patria.

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