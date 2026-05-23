¡Atención! Nuevo subsidio económico: Consulta si eres beneficiario y revisa cuándo te pagan

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/05/2026
El gobierno ha confirmado la entrega de un nuevo subsidio económico para un sector de la población. El bono mensual de 1130 soles será abonado de manera gradual y tendrá cerca de 9 mil beneficiarios.
¿A qué sector de la población le corresponde este bono mensual?
El beneficio económico le corresponde a los licenciados veteranos de las Fuerzas Armadas, particularmente a quienes prestaron servicio entre 1980 y 2000, que fueron reconocidos bajo la Ley 30826 del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.
Requisitos para obtener el subsidio económico
Los veteranos que tendrán acceso a este bono deben haber participado en el Ejército del Perú habiendo finalizado el servicio bajo el rango de recluta, soldado, cabo, sargento segundo o sargento primero.
En el caso de la Marina de Guerra del Perú, como grumete, marinero o cabo en sus diversos rangos. Finalmente, dentro de la Fuerza Aérea del Perú, como aviador, cabo, sargento primero o sargento segundo. Incluso, se deberán tener en cuenta algunas especificaciones más como:
- Haber servido en zonas de emergencia.
- Participación en acciones de pacificación validadas por la institución armada a la que perteneció.
- El tiempo de servicio debe haber sido de 12 a 24 meses continuos.
- No contar con antecedentes policiales, penales o judiciales.
- No figurar como deudor alimentario.
De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, la entrega del bono se realizará de manera mensual y vitalicia. Sin embargo, este beneficio no es remunerativo, pensionable ni forma parte de algún tipo de subsidio laboral. El pago se dará de manera progresiva y dependerá de la edad y condición de cada beneficiario.
¿Cómo será el orden para recibir el pago del subsidio económico?
La entrega del bono de 1130 soles se otorgará de manera mensual y vitalicia, siempre y cuando su solicitud sea aprobada y se complete el registro en el sistema del gobierno. Además, cabe resaltar que la distribución del dinero estará organizada por grupos según la prioridad de edad.
Primer año: Beneficiarios mayores de 60 años y personas con discapacidad permanente.
Segundo año: Beneficiarios de 55 a 59 años.
Tercer año: Beneficiarios de 50 a 54 años.
Cuarto año: Beneficiarios de 45 a 49 años.
Quinto año: Beneficiarios de 40 a 44 años.
En conclusión, el reconocimiento por parte del gobierno peruano hacía los veteranos con este nuevo subsidio económico hace que se priorice el bienestar del grupo de personas que han servido a la patria.