IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Team Perú logra 47 medallas para nuestro país

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La delegación peruana cerró su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se disputó del 12 y el 25 de abril con un total de 47 medallas: (13 de oro, 15 de plata y 19 de bronce).

De esta manera, el Team Perú superó la valla lograda con respecto a la máxima presea en las tres ediciones anteriores, habiendo sido la primera en Lima 2013 (nueve medallas de oro obtenidas), así como en Santiago 2017 (siete de oro) y Rosario 2021 (11 de oro).

Logro histórico para nuestro país

Como se recuerda, los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario donde participan atletas de 14 a 17 años de la región y que es organizado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).

Fue creado en el año 2012 y se disputa un año antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En el marco de su cuarta edición, los jóvenes atletas demostrando todo su talento en 24 deportes.

Los jóvenes atletas peruanos demostraron que están a la altura de las grandes competencias transnacionales, teniendo como próximo objetivo los Juegos Lima 2027. A continuación, revelamos la lista de deportistas que le otorgaron las casi 50 medallas al Perú:

Oro:

1. Francesko Canayo - 51 kg Lucha Libre

2. Lucciano Campos - Bodyboard (Surf)

3. Hannah Saavedra - Bodyboard (Surf)

4. Catalina Zariquiey - Shortboard (Surf)

5. Marcelo Rodríguez - Poomsae Individual Tradicional (Taekwondo)

6. Marcelo Rodríguez y Raquel Gil - Pareja Mixta Poomsae Reconocido (Taekwondo)

7. Thiago Goyzueta - 1500 metros (Atletismo)

8. George Espinoza - 5000 metros marcha (Atletismo)

9. Naomi Junco - Singles femenino (Bádminton)

10. Guillermo Buendía - Singles masculino (Bádminton)

11. Guillermo Buendía y Naomi Junco - Dobles mixtos (Bádminton)

12. Astrid Bravo - Florete individual (Esgrima)

13. Thiago Goyzueta - 2000 metros con obstáculos (Atletismo)



Plata:

14. Oziel Herrera - 60 kg Lucha Libre

15. Álvaro Villa - 92 kg Lucha Libre

16. Fernando Jimeno - 45 kg Lucha Libre

17. Keiji Takeda - Tenis de mesa

18. Jules Casalino - 48 kg Lucha Grecorromana

19. María Paula Conterno - SUP Surf

20. Luciana Granados, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo, Keiji Takeda - Equipo mixto (Tenis de mesa)

21. Penélope Bustamante y Santiago Vásquez - Equipos recurvo mixto (Tiro con arco)

22. Yasmín Silva - 200 metros mariposa (Natación)

23. Doménico Sotomayor - 400 metros libre (Natación)

24. Umesh Lescano - Singles masculino (Bádminton)

25. Nicolás Baena y Alessandro Rubini - Dobles masculino (Tenis)

26. Dalia Seminario - Kyorugui -49kg (Taekwondo)

27. Alexa Vegas, Alejandro Del Valle, Vasco Gutiérrez y Michelle Miranda - Equipos mixtos (Golf)

28. Abril Gamarra - 77 kg (Levantamiento de pesas)



Bronce:

29. Emilia Ezcurra - SUP Race femenino (Surf)

30. Yesus Perea - 66 kg (Judo)

31. Víctor Rojas - 65 kg Lucha Grecorromana

32. Avril Santa Cruz y Kenshi Atto - Equipos Compuesto Mixtos (Tiro con arco)

33. Prizzila Lam - 78 kg (Judo)

34. Halana Farfán - 51 kg (Boxeo)

35. Raquel Gil - Poomsae Individual Tradicional (Taekwondo)

36. Umesh Lescano y Guillermo Buendía - Dobles masculino (Bádminton)

37. Jefferson Cueva - Kyorugui -48kg (Taekwondo)

38. Naomi Junco y Analí Yi - Dobles femenino (Bádminton)

39. Doménica Crose - salto de longitud (Atletismo)

40. Leticia Bazán e Yleymi Muelle - Dobles femenino (Tenis)

41. Yleymi Muelle - Singles femenino (Tenis)

42. Nicolás Baena - Singles masculino (Tenis)

43. Isabel Quiroz, Catalina Yzaga, Doménica Crose y Romina Fiol - 4x100 relevos (Atletismo)

44. Alejandro Del Valle - Individual (Golf)

45. Alexa Vegas - Individual (Golf)

46. Mateo Moscoso - Kyorugui -73kg (Taekwondo)

47. Leonardo Núñez - Sable individual (Esgrima)

¿Cuándo se juegan los Lima 2027?

El pasado 30 de enero, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció que los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 se realizará del 23 de julio, con la ceremonia de inauguración, hasta el 8 de agosto, cuando se realice la clausura del majestuoso evento deportivo.

Debido a la exitosa realización de los Panamericanos del año 2019, Perú recibirá por segunda vez el evento, convirtiéndose en la tercera ciudad en albergar los juegos en dos ocasiones, junto a Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg, Canadá (1967 y 1999).

Tal como ocurrió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se otorgaron más de 100 cupos directos para los Juegos Olímpicos París 2024, se espera que en Lima 2027 también brinde la misma cantidad de clasificados a Los Ángeles 2028.

Asimismo, los Juegos Parapanamericanos Lima 2027 se disputarán del 20 al 29 de agosto del próximo año, con la participación de más de 2 200 paratletas de más de 30 países del continente americano.

La exitosa participación de los jóvenes atletas ratifica su nivel para integrar futuras competencias de mayor exigencia, como los Juegos Panamericanos o los mismos Juegos Olímpicos.