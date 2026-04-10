Juegos Parapanamericanos Lima 2027: IPD confirma fecha de realización de evento deportivo

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) confirmó la fecha de realización de los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, tras una reunión de trabajo sostenida con el Comité Paralímpico de las Américas (AmPC) y el Comité Organizador.

En ese sentido, el evento continental que reunirá a más de 2 200 paratletas de más de 30 países, se llevará a cabo del 20 al 29 de agosto del próximo año.

Se esperan 10 días de alta competencia

Es importante mencionar que, los mejores paradeportistas del continente demostrarán todas sus habilidades en 17 para deportes que serán distribuidos en sedes modernas, inclusivas y preparadas para la alta competencia.

Teniendo como antecedente los Juegos Lima 2019, desde el IPD ya tienen como objetivo superar la valla alcanzada. "Estamos trabajando para que cada aspecto del evento cumpla con los más altos estándares de excelencia. Seguiremos articulando con el Comité Paralímpico de las Américas para asegurar el éxito de Lima 2027", señaló el titular de la institución, Sergio Ludeña.

Del mismo modo, quien se mostró satisfecho tras su visita a las sedes de competencia fue Julio César Ávila, presidente del AmPC. "Felicitamos al Comité Organizador y al IPD por el estado y mantenimiento de los escenarios deportivos, así como por la organización que vienen demostrando", expresó.

¿Cuándo empiezan los Juegos Panamericanos?

El pasado 30 de enero, el IPD anunció que los XX Juegos Panamericanos Lima 2017 se realizará del 23 de julio, con la ceremonia de inauguración, hasta el 8 de agosto, cuando se realice la clausura del majestuoso evento deportivo.

Debido a la exitosa realización de los Panamericanos del año 2019, Perú recibirá por segunda vez el evento, convirtiéndose en la tercera ciudad en albergar los juegos en dos ocasiones, junto a Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg, Canadá (1967 y 1999).

Tal como ocurrió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se otorgaron más de 100 cupos directos para los Juegos Olímpicos París 2024, se espera que en Lima 2027 también brinde la misma cantidad de clasificados a Los Ángeles 2028.

Vale destacar que, los 38 deportes confirmados que disputarán en los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 son: atletismo, bádminton, balonmano, béisbol, bowling, softbol, boxeo, canotaje, ciclismo, críquet, hípica, escalada deportiva, deportes acuáticos, esgrima, esquí acuático, fútbol, gimnasia, golf, judo, hockey sobre césped, karate, halterofilia, lucha deportiva, deportes sobre ruedas, pelota vasca, pentatlón moderno, ráquetbol, remo, rugby sevens, squash, surf, tiro con arco, tiro deportivo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, vela y voleibol.

Finalmente, la "gran novedad" para esta edición, es la inclusión del críquet por primera vez en la historia del evento, el cual también debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tal como ocurrió en 2019, las sedes deportivas para el desarrollo de los juegos son: Videna, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Polideportivo Villa El Salvador, CAR IPD Punta Rocas y el Complejo Deportivo Costa Verde.