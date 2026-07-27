Piero Quispe vuelve a Universitario de Deportes para buscar el ansiado tetracampeonato

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Piero Quispe está a nada de ponerse de nuevo la camiseta de Universitario de Deportes. Tras su paso por el fútbol mexicano y australiano, el mediocampista pegaría la vuelta al club de sus amores con la misión de aportar en la búsqueda del ansiado tetracampeonato nacional.

Piero Quispe regresa a Universitario

Luego del agónico triunfo 2-1 ante Cusco FC, Héctor Cúper adelantó en conferencia que se vienen novedades en Universitario y pidió a los cremas a estar atentos.

Al parecer, el entrenador argentino no estaba lanzando palabras al aire, pues la dirigencia crema comenzó a moverse rápidamente en el mercado de fichajes.

Según informaron en el programa Al Límite, Universitario llegó a un acuerdo con Piero Quispe para que regrese al club después de dos años y medio.

Aunque todavía faltaría que el futbolista coloque su firma, las condiciones estarían definidas para que firme un contrato por dos temporadas, es decir, hasta mediados del 2028.

El volante de 24 años quedó como jugador libre luego de finalizar su relación contractual con Pumas UNAM. Precisamente, Quispe llegó al conjunto mexicano después de coronarse campeón nacional con Universitario en el 2023, temporada en la que fue una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Jorge Fossati.

Durante su experiencia internacional, el mediocampista también pasó por el Sydney FC de Australia. Allí encontró una mayor continuidad y disputó 30 partidos, en los que registró dos goles y cinco asistencias.

Finalizado el préstamo, regresó a Pumas UNAM, pero, después de varias semanas de conversaciones, ambas partes decidieron separar sus caminos de mutuo acuerdo.

Piero Quispe buscará el tetracampeonato

Aunque Piero Quispe habría tenido posibilidades de continuar su carrera fuera del Perú, las conversaciones con Universitario avanzaron rápidamente. El deseo del futbolista de volver al equipo donde se formó y la intención de la institución de reforzar su mediocampo facilitaron las negociaciones.

El regreso del volante se produce en un momento especial para el club de Ate. Universitario busca conquistar el tetracampeonato después de haber conseguido tres títulos nacionales consecutivos.

El primero de estos campeonatos tuvo como protagonista al propio Quispe, quien fue titular y pieza clave en el equipo que derrotó a Alianza Lima y dio la vuelta olímpica en Matute durante la temporada 2023.

Ahora, con mayor experiencia y recorrido internacional, el mediocampista deberá ganarse la confianza de Héctor Cúper para ingresar al once titular. Su llegada también genera expectativa entre los hinchas, quienes recuerdan su habilidad, dinámica y conexión con la camiseta crema.

Según lo señalado en Al Límite, Piero Quispe no sería el último refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura. El club todavía tendría disponible un cupo de extranjero y el comando técnico estaría evaluando realizar un último ajuste en el plantel.

Así, Piero Quispe volverá a Universitario de Deportes después de su experiencia en México y Australia. A falta de la firma oficial, el jugador tiene todo acordado para regresar al cuadro crema y sumarse al objetivo de conquistar el ansiado tetracampeonato de la Liga 1.