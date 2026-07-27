Tragedia enluta el deporte peruano: Medallista bolivariano de bádminton es asesinado a balazos en La Victoria

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una tragedia enluta el deporte peruano luego de que sujetos asesinen a balazos a un medallista bolivariano de bádminton en el distrito de La Victoria cuando se encontraba conversando con un grupo de amigos. Las autoridades investigan el móvil del fatídico suceso.

Fallece medallista bolivariano de bàdminton

La madrugada del último domingo, 26 de julio, el joven deportista Bryan Roque Caycho compartía un momento junto a amistades en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro cuando de forma intempestiva sujetos a bordo de una motocicleta, sin mediar palabra, abrieron fuego contra él.

El hecho se registro al promediar las 4:45 a.m. y de acuerdo a los primeros reportes los atacantes habrían disparado de manera directa contra la víctima y tras concretar su cometido huyeron de inmediato.

Luego, personal de Serenazgo del distrito evacuó de emergencia al bádmintonista hacia el hospital Dos de Mayo, en donde los médicos confirmaron su deceso debido a que presentaba heridas de bala.

Posteriormemte, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalìstica se apersonaron hasta la escena del atroz suceso en la que se halló hasta ocho casquillos de bala.

Ahora, las autoridades trabajan para dar con el paradero de los responsables y determinar cuál fue el móvil detrás de este homicidio. De acuerdo al testimonio de algunos testigos el representante del bádminton peruano habría advertido sobre la presencia de sospechosos e intentó encararlos antes de que se produzcan los disparos.

Sin embargo, la Policía señaló que dicha versión es materia de investigación la cual deberá ser corroborada con las cámaras de videovigilancia del lugar que será un factor clave en las pesquisas.

Un deportista que destacó en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La lamentable partida de Bryan Roque Caycho ha causado gran consternación en sus familiares, colegas y amigos. El año pasado obtuvo tres medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, dos de ellas las ganó en la modalidad de dobles masculino junto a Sharon Durand y la otra la adquirió en la misma competencia.

Se perfilaba como una promesa en el bádminton nacional dejando el nombre del Perú en alto en competencias internacionales entre las que destacan el Mundial Junior de Rusia 2019 y el Sudamericano de Brasil 2015.

Instituciones como la Federación Deportiva Peruano de Bádminton y el Instituto Peruano del Deporte lamentaron la pronta partida del deportista que buscaba subirse al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Es así que, el deporte peruano se encuentra de luto luego de que el medallista bolivariano de bádminton, Bryan Roque Caycho, fue asesinado a balazos de manera inesperada por sujetos que se desplazaban por la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro, en el distrito de La Victoria.