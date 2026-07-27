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Liga 1 2026: CONFIRMADO, así se jugará la fecha 3 del Torneo Clausura

Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal ya conocen a sus rivales en la tecera fecha del Torneo Clausura. Consulta la programación completa de los encuentros previstos para este fin de semana.

Cronograma oficial de la fecha 3 del Torneo Clausura
Cronograma oficial de la fecha 3 del Torneo Clausura (Composición: Exitosa)

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/07/2026

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El Torneo Clausura de la Liga1 2026 dará inicio a su tercera jornada que empezará después de los feriados de Fiestas Patrias, este viernes 31 de julio y finalizará el domingo 2 de agosto.

Entre los resultados que nos dejaron, Universitario se impuso 2-1 a Cusco FC en el estadio Monumental. Sporting Cristal cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa, y Alianza Lima empató 2-2 ante Comerciantes Unidos en Cutervo.

Sábado 1 de agosto

Entre sus duelos más atractivos son el de Sport Boys viajando a Piura para enfrentarse a Atlético Grau a las 3:30 p.m. Y en la noche (8:30 p.m.) de ese mismo día, Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Domingo 2 de agosto

Muy temprano, Sporting Cristal, a las 11.00 a.m., será local ante Juan Pablo II College en el estadio Alberto Gallardo. FBC Melgar se verá las caras contra CD Moquegua en el estadio 25 de Noviembre a las 3:30 p.m.

Y la jornada culmina en el coloso Inca Garcilaso de la Vega, con Cienciano frente a Universitario de Deportes a las 6:30 p.m.. Los 'cremas' buscarán su tercer triunfo, mientras que 'El Papá' tratará de sumar sus primeros puntos en el Clausura.

La tabla del Clausura y Acumulado

Tras disputarse las dos primeras fechas del Torneo Clausura, FBC Melgar (+3) y Universitario (+2) son los únicos equipos que han conseguido puntaje perfecto, al sumar seis de seis puntos posibles. Por su parte, Juan Pablo II (+2) y Alianza Lima (+1) los siguen con cuatro unidades.

En la Tabla Acumulada, Alianza Lima se mantiene como líder con 44 puntos. Detrás aparecen Los Chankas (37), Universitario (35), FBC Melgar (34) y Cienciano (33).

Canales de transmisión

Toda la tercera fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

Este viernes 31 de julio se dará inicio a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga1 2026. Conoce la programación de los mejores partidos. En Exitosa seguirás los sus resultados de los principales equipos

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