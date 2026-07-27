No pudo en Cutervo: Alianza Lima empató 2-2 ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima logró conseguir un punto en su visita a Comerciantes Unidos, tras igualar por 2-2 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

Los 'íntimos' nuevamente fueron salvados por su goleador, Eryc Castillo, quien marcó otro doblete. Los tantos de los locales fueron realizados por Matías Sen y Josuee Herrera.

Desarrollo del encuentro

Alianza Lima golpeó primero y se puso en ventaja a los 16 minutos gracias a Eryc Castillo. Con ese tanto, el equipo de Pablo Guede daba la impresión de que mantendría su buen rendimiento como visitante en la altura.

No obstante, pese a generar ocasiones para ampliar la diferencia, los 'blanquiazules' recibieron un duro golpe antes del descanso. En el segundo minuto del tiempo añadido (45+2'), Matías Sen, principal referente ofensivo de Comerciantes Unidos, apareció dentro del área para marcar el empate y enviar el partido igualado al entretiempo.

¡𝗣𝗶𝘁𝗮𝘇𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀! ⚽️⚔️



Comerciantes Unidos y Alianza Lima igualaron 2-2 tras 90 minutos de pura intensidad, repartiéndose los puntos en esta jornada. 🔥



📸 @iteasport_#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/GtaOJjQD18 — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) July 26, 2026

La remontada de Comerciantes y el empate de Alianza

Las 'Águilas' le dieron vuelta al marcador apenas iniciado el segundo tiempo. A los 50 minutos, Josué Herrera aprovechó un error defensivo de Alianza Lima para marcar el 2-1 transitorio.

Sin embargo, los 'blanquiazules' reaccionaron a los 66'. Eryc Castillo capitalizó un rebote concedido por el arquero Matías Córdova y envió el balón al fondo de la red. Aunque la jugada fue revisada durante varios minutos por el VAR, el árbitro Augusto Menéndez terminó convalidando el tanto, que decretó el 2-2 definitivo.

La polémica

Antes del empate de Eryc Castillo, una jugada generó la indignación del banquillo de Alianza Lima. Alexis Cossio impactó con un codazo a Jairo Vélez dentro del área de Comerciantes Unidos; sin embargo, el árbitro Augusto Menéndez no fue llamado por el VAR para revisar la acción.

Tras el encuentro, la polémica continuó. Fernando Gaibor acusó al juez principal de propinarse improperios debido a las decisiones arbitrales tomadas durante el compromiso.

📸Hay imágenes que hablan por sí solas... pic.twitter.com/gWKhlK65OM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 26, 2026

Sus próximos compromisos

Comerciantes Unidos en la siguiente fecha se medirá frente ante Los Chankas en Andahuaylas, el próximo viernes 31 de julio a las 3:00 p.m. Mientras que, Alianza Lima recibirá en el Alejandro Villanueva a Alianza Atlético de Sullana este sábado 1 de agosto a las 8:30 p.m.

Alianza Lima empató 2-2 contra Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura en el coloso Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Los de La Victoria rescataron un empate en un encuentro que se le complicó por verse abajo en el marcador. Los 'blanzquiazules' suman cuatro puntos y están expectantes en la zona alta de la tabla por debajo de FBC Melgar y Universitario, ambos con 6 puntos.