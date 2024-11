Jean Ferrari cuenta cómo comenzó el enfrentamiento con Christian Cueva: "Voltea a mirarme, craso error"

Universitario de Deportes logró un histórico bicampeonato del fútbol peruano en su centenario, un éxito que quedará grabado en la memoria de sus hinchas. Sin embargo, la temporada no estuvo exenta de controversias. Uno de los episodios más comentados fue el altercado entre Jean Ferrari, actual administrador de Universitario, y Christian Cueva, jugador de Cienciano.

Este incidente se produjo durante un partido crucial para el campeonato y desencadenó una serie de reacciones tanto en los medios como entre los hinchas de ambos equipos. El conflicto entre Jean Ferrari y Christian Cueva ha captado la atención de la prensa.

El duelo entre Universitario de Deportes y Cienciano, un encuentro fundamental en la recta final del torneo, fue escenario de un tenso episodio protagonizado por Jean Ferrari y Christian Cueva.

Según relató el actual administrador de Universitario, en el programa 'DyT' de Jesús Alzamora, todo comenzó cuando Christian Cueva fue reemplazado durante el partido.

Al parecer, el futbolista de Cienciano, al ser sustituido, lanzó un desafiante comentario hacia Jean Ferrari: "¿Cuándo has jugado tú?". Este gesto de Christian Cueva fue interpretado como una provocación por parte del directivo crema, lo que encendió su rabia.

Ferrari explicó que las tensiones ya venían acumulándose desde antes. "Estábamos con esa rabia de que venían a jugarse su Mundial. Al parecer, a jugarse los incentivos que hay por detrás. Había una calentura", explicó.

La derrota contra Sporting Cristal había aumentado la frustración en el equipo crema, lo que hizo que cualquier acción fuera vista como una provocación. Jean Ferrari recordó también un momento previo, donde Christian Cueva había agredido a Aldo Corzo con un codazo, lo que aumentó aún más la tensión en el campo.

"Cuevita le mete un codazo a Aldo. Ahí te das cuenta. ¿Qué se estaban jugando si no se jugaban nada? A mí me comienza a calentar esa situación. Yo veo que el árbitro no lo bota y Cueva voltea a mirarme...Craso error", contó el administrador de la 'U'.