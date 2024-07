Después de un prolongado silencio, Juan Reynoso finalmente concedió una entrevista exclusiva a un medio nacional, donde no solo se defendió de las críticas recibidas, sino que también abordó abiertamente la falta de respaldo que enfrentó durante su mandato como entrenador de la selección peruana.

La relación entre Juan Reynoso y la selección peruana no terminó de la mejor manera. Su sorpresiva salida dejó numerosas interrogantes, ya que el entrenador no volvió a pronunciarse al respecto.

Juan Reynoso dejó el mando de la 'blanquirroja' en medio de un ambiente de críticas por el mal momento que se vivió en diciembre del año pasado, cuando no ganó ningún partido de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, terminando en el último lugar con solo dos puntos.

Los malos resultados marcaron la salida de Juan Reynoso y desencadenaron un conflicto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que buscaba romper su vínculo contractual que se extendía hasta 2025.

Después de varias idas y vueltas, ambas partes llegaron a un consenso y Juan Reynoso se despidió de la 'bicolor' sin ceremonias y con numerosas críticas sobre sus hombros.

Cinco meses después, el técnico peruano rompió su silencio en una entrevista con un medio mexicano, detallando su sorpresiva salida y cuestionando la estructura de la FPF.

En su primera declaración a un medio nacional, Juan Reynoso arremetió contra sus detractores y se refirió al análisis mediático debido a la poca aceptación que tuvo durante su período como líder del 'equipo de todos'.