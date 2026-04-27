'Despacito' superó las 9 mil millones de reproducciones en YouTube y Luis Fonsi agradece a sus seguidores': "Los amo"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Continúa imparable. A casi una década de su lanzamiento, la popular canción 'Despacito' , de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, superó las 9 mil millones de reproducciones en Yotube. Con ello se mantiene en la cima como el video más visto por un artista masculino en la historia de la plataforma.

'Despacito' sigue batiendo récord en YouTube

El tema musical 'Despacito' continúa demostrando que es un fenómeno global sin fecha de caducidad. Este éxito interpretado por los cantantes puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee superó las 9 mil millones de vistas en la anteriormente citada red social.

Al respecto, fue Fonsi quien se encargó de dar a conocer dicho dato mediante su cuenta oficial de Instagram mediante un video en el que agradeció el respaldo del público que conectó con la canción, calificando este hito como "una locura tan bella" y destacó su impacto global.

"Me acabo de enterar que el video de 'Despacito' ha llegado a 9 billones de views, esos son 9 mil millones de views. Los amo gracias", expresó en el audiovisual, que de manera inmediata tuvo gran repercusión en sus fanáticos y colegas que celebraron dicha hazaña.

El impacto que tuvo 'Despacito'

Hay que mencionar que, en paralelo a los récords, la canción ha demostrado una permanencia que ha perdurado a lo largo de los años desde su lanzamiento el 12 de enero de 2017. El éxito fue escrito por Luis Fonsi, Erika Ender y Daddy Yankee así como producido por Mauricio Rengifo y Andrés Torres.

Además, actualmente 'Despacito' es el segundo video con más vistas de YouTube, solamente por detrás del tema infantil "Baby Sahrk Dance", la cual cuenta con más de 15 mil millones de visualizaciones. Previo a ser superada por esta, la canción de Luis Fonsi fue el primer video en la historia en alcanzar los 3,4,5,6 y 7 millones de vistas.

Asimismo, se mantuvo 35 semanas consecutivas en el puesto número 1 de la lista 'Hot Latin Songs' de Billboard y acumuló 56 semanas en total en la cima de YouTube, marcando un récord histórico.

A su vez fue reconocido con siete récords Guinnes World Records reflejando su alcance a nivel global. A nivel cultural, la revista Rolling Stone la incluyó entre las 50 mejores canciones de pop latino.

Luego de que la popular canción 'Despacito' superó las 9 mil millones de reproducciones en YouTube, uno de sus intérpretes, Luis Fonsi, se mostró emocionado por dicho logro y agradeció al público por el respaldo expresándoles su amor.