Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, le expresa su admiración tras derrota de Argentina ante España: "Siempre vas a ser el mejor"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Argentina perdió 1-0 ante España en la gran final de la Copa del Mundo 2026, los reflectores se proyectearon en el capitán y figura de la Albiceleste, Lionel Messi, quien tras ver consumada sus aspiraciones de volver a ser campeón mundial terminó hecho un mar de lágrimas. Ahora, un día después de ello su esposa, Antonella Rocuzzo le ha expresado su total admiración.

Para ella Lionel Messi es el mejor

Como lo realizó en cada partido que disputó el conjunto sudamericano en el Mundial desarrollado en Norteamérica, la madre de los hijos del futbolista de Inter Miami volvió a dedicarle un emotivo mensaje esta vez tras la final con España, en el que el equipo dirgido por Luis De la Fuente venció por 1-0 con gol de Ferrán Torres a los 106 minutos.

La también influencer publicó fotografías del capitán de la selección argentina para escribirle unas sentidas palabras a modo de cierre tras su paso en esta justa mundialista. En el texto resalta la perseverancia del día a día de Messi Cuccitini así como también que es un ejemplo tanto para sus seres queridos como para millones de personas alrededor del mundo.

Pero estas instantáneas usadas por ella no fueron cualquera. En la primera se puede visualizar a 'La Pulga' llevando la medalla del segundo puesto y mirando a la hinchada de su selección con lágrimas en los ojos. En la segunda, corresponde a la final del partido agónico 3-2 ante Egipto en el que sus compañeros lo cargaron y está volando en el aire, teniéndolos como contención.

"Siempre vas a ser el mejor Lionel Messi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único", se lee al inicio del post.

Destaca la perseverancia y el ejemplo que es Messi

Aprovechó también para destacar y agradecerle por enseñar que "el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia". "Eres el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", afirmó Roccuzzo.

Para cierre, le dijo Lionel Messi que lo admira "más de lo que las palabras pueden expresar" y que está "inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado". "Te amo muchísimo", finalizó.

Como vemos, luego de que la selección de Argentina pierda 1-0 ante su similar de España con gol de Ferrán Torres, la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo, utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras para el astro de la Albiceleste en las que expresa su total admiración resaltando que el futbolista es el mejor.