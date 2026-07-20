Alianza Lima OFICIALIZA la SALIDA de Guillermo Viscarra mediante comunicado

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima oficializó la salida del arquero boliviano Guillermo Viscarra en pleno Torneo Clausura 2026, mediante un mensaje en redes sociales donde le agradeció por su profesionalismo y aporte al club durante el año y medio que defendió el arco blanquiazul.

Su adiós se produce tras más de 50 partidos disputados entre Liga 1 y torneos internacionales, con varios encuentros con el arco en cero, lo que marca el cierre de un ciclo importante para el guardameta en La Victoria.

Anuncio del club

Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Viscarra mediante una publicación en sus redes sociales, acompañada del mensaje: "Gracias por todo, Billy".

En el comunicado, el club resaltó el compromiso y profesionalismo del arquero boliviano, además de informar que su vínculo contractual culminó en medio del desarrollo del Torneo Clausura 2026.

𝑨𝒍𝒈𝒖𝒏𝒂𝒔 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒂𝒔 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐𝒔. 𝑶𝒕𝒓𝒂𝒔, 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔. 🖼️💙♾️



La tuya quedará marcada por cada atajada, cada celebración y el orgullo de haber defendido estos colores.⚪️🔵



¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨,... pic.twitter.com/40B0tlKGuF — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 20, 2026

Balance de 'Billy' bajo los tres palos

Viscarra se marcha después de aproximadamente año y medio defendiendo el arco íntimo, etapa en la que alternó entre el torneo local y competencias internacionales.

Durante su estadía en La Victoria, el portero de 33 años acumuló 51 partidos, recibió 52 goles y mantuvo la valla invicta en 17 ocasiones, cifras que el club tomó en cuenta al momento de reconocer su aporte.

La noche 'mágica' de Viscarra

Sin duda, una de las jornadas más recordadas por los hinchas de Alianza Lima será la histórica clasificación frente a Boca Juniors en La Bombonera, por la fase previa de la Copa Libertadores 2025.

Aunque el cuadro íntimo cayó por 2-1 en los 90 minutos, igualó 2-2 en el marcador global y forzó la definición por penales, donde 'Billy' Viscarra se convirtió en héroe al atajar un disparo decisivo que selló el pase a la siguiente fase.

Alianza mira el Clausura

La salida del arquero se da con el Clausura ya iniciado, por lo que la directiva y el comando técnico reorganizan el puesto, con Alejandro Duarte perfilado para continuar como titular mientras se define si llega un nuevo refuerzo. Se rumorea que una de las opciones podría ser el actual capitán de la Selección, Pedro Gallese.

Alianza Lima confirmó la salida de Guillermo Viscarra por medio de sus redes sociales acompañados de un comunicado y una serie de publicaciones emotivas del paso del portero boliviano en tienda 'íntima', donde permaneció toda la temporada 2025, haciendo una gran campaña internacional. El arquero altiplánico defendió la camiseta aliancista durante 51 encuentros.