Mano Menezes, Jean Ferrari y comitiva de la FPF supervisaron estadio de Puno de cara a las Eliminatorias

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, y otros directivos llegaron hasta la región Puno para supervisar estadios pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Como se recuerda, los principales dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol han manifestado su firme postura de jugar algunos partidos de las Clasificatorias en ciudades de altura con la finalidad de sacar una ventaja deportiva.

Mano Menezes y Jean Ferrari visitaron estadio de Puno

Por ello, el brasileño Mano Menezes y Jean Ferrari acudieron al estadio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno el cual cuenta con más de 30 mil espectadores y con césped sintético.

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Comisión de la Selección Peruana junto con el entrenador Mano Menezes y Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, supervisan el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno



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Ahí, el estratega evitó dar declaraciones asegurando que en su debido momento harán un pronunciamiento oficial. Eso sí, el rector de la casa de estudios, Paulino Machaca Ari conversó con Canal N dejando en claro que tienen toda la predisposición para que este recinto deportivo albergue al combinado patrio en determinados encuentros.

"Nosotros hemos puesto a disposición el Estadio para la Selección Peruana. Lo están verificando y les estamos dando todas las facilidades y esperemos que pueda ser elegido esta cancha y poder apoyar al fútbol peruano", indicó.

Parte del plan para las próximas Eliminatorias

Otro que conversó brevemente con la prensa fue el exadministrador de Universitario, Jean Ferrari, quien se mostró muy conforme con lo encontrando en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano para luego hacer la evaluación adecuada e ir planeando la estrategia para la próxima competición que clasificará al Mundial del 2030.

"Estamos haciendo supervisión de estadios tanto en Puno como en Juliaca para hacer la evaluación correspondiente y desde ya empezar a trabajar la estrategia para lo que van a ser las Eliminatorias del próximo año", contó.

El Estadio cuenta con una capacidad de más de 30 mil espectadores.

Seguidamente, tras la primera observación, el director general de fútbol de la FPF indicó que este escenario deportivo cuenta con todas las exigencias que requiere Conmebol por lo que ve grandes chances de que sea elegido en los próximos meses.

"Recién hemos llegado y nos encontramos con un lindo estadio con todos los requisitos que requiere Conmebol para poder tener un estadio acorde con las Eliminatorias", añadió.

En resumen, Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana, y Jean Ferrari, directivo de la Federación, supervisaron el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno pensado en las próximas Eliminatorias.