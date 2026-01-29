Selección Peruana: Así será el formato de las próximas Eliminatorias Sudamericanas para el 2030

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A falta de más de un año para comenzar a competir de manera oficial, la Selección Peruana ya cuenta con entrenador tras la designación de Mano Menezes. El estratega brasileño llegó a un acuerdo con la FPF y será presentado de manera oficial en una conferencia de prensa realizada en un hotel miraflorino.

Se reveló el formato de las Eliminatorias Sudamericanas

Con varios meses por delante, era una incógnita en toda Sudamérica conocer el formato en que se jugará las próximas Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial del 2030. Una de las dudas principales era saber si Argentina, Uruguay y Paraguay participarán del certamen al ya estar clasificadas para dicha Copa del Mundo.

Esta duda finalmente se reveló, así como la cantidad de selecciones que clasificarán al Mundial de manera directa y a través del repechaje. Esto se dio a conocer en el programa 'Doble Punta' a través del periodista César Vivar.

El hombre de prensa detalló que pase lo que pase durante las Eliminatorias, Argentina, Uruguay y Paraguay tienen asegurada su clasificación. A su vez, confirmó que las tres selecciones mejores ubicadas en la tabla de posiciones irán de manera directa al Mundial del 2030, mientras que una alcanzará el repechaje.

"Diez selecciones claramente. Todos contra todos, 3 equipos clasifican de manera directa pase lo que pase. Uruguay, Paraguay y Argentina juegan la Eliminatoria. Para 7 equipos, hay 3.5 plazas. Es decir, Perú para ir al Mundial tiene que dejar fuera a Bolivia, Chile y a uno más, debería ser Venezuela para que Perú clasifique", indicó.

Es decir, la Selección Peruana afrontará el mismo formato de las Eliminatorias pasadas y con la misma cantidad de rivales, aunque no todos los partidos tendrán la misma importancia.

Llenó de elogios a Mano Menezes

Volviendo a la elección de Mano Menezes, un futbolista de la Selección Peruana que fue dirigido por él lo llenó de elogios. Se trata de Erick Noriega quien aseguró que el técnico brasileño cuenta con la personalidad y el carácter para liderar un equipo como el de la Bicolor.

"En el medio año que estuve con él, demostró que sabe llegar a los jugadores y siempre busca aconsejarte para que mejores. En lo personal, tuve una experiencia muy positiva con él, que me ayudó mucho a adaptarme y a mantenerme firme en una liga tan competitiva, además de darme mucha más confianza en mí mismo", indicó a L1 Max.

En resumen, se conoció que las próximas Eliminatorias Sudamericanas tendrá la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay y clasificarán 3 selecciones más un cupo adicional para el repechaje.